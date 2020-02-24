График работ экстренных служб и поликлиник Сургута на 24 февраля

Не секрет, что многие государственные службы в праздники не работают. Но как же быть сургутянам, если случилось что-то очень срочное? Чтобы не терять время зря перед закрытыми дверями, рассказываем, какие службы работают сегодня, 24 февраля.

Почтовые отделения

В праздничные дни отделения почтовой связи закрыты по всей России. Отправить или получить заветные письма и посылки получится лишь с 25 февраля. Уточнить график работы почтового отделение всегда можно в мобильном приложении «Почты России», которое работает на всех мобильных платформах.

МФЦ

Центры государственных услуг «Мои Документы», работающие по принципу единого окна, 24 февраля на выходном. С 25 февраля МФЦ работают в обычном режиме.

Экстренные службы

Этот вид служб всегда на боевом посту, даже в праздничные дни. Напоминаем единый номер единый номер вызова экстренных оперативных служб с мобильного телефона: 112.

Поликлиники

Для каждого из медицинских учреждений в праздничный день составлен свой, порой укороченный, график работы. В любом случае медицинскую помощь сургутяне смогут получить и 24 февраля в полном объеме.

Коммунальные службы

Глава Сургута Вадим Шувалов поручил коммунальным службам максимально активизировать работу в выходные дни. Резкие перепады температуры внесли свои корректировки: сургутяне часто жалуются на неубранный с крыш и у подъездов снег, гололед, а также неочищенные тротуары. Назначены оперативные дежурные, как из числа сотрудников администрации, так и среди коммунальщиков.

- Взаимодействие дежурных организовано в режиме онлайн, они постоянно на связи. К работе так же подключили ЕДДС. То есть, в случае возникновения аварийных ситуаций в городских дворах можно смело звонить по номеру 112. Диспетчерские управляющих компаний так же работают круглосуточно. Для оперативного решения проблем УК назначили дежурных мастеров и дворников, - рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

Подрядчики, которые обслуживают городские дороги тоже активизируют работу на улицах. Количество снегоуборочной техники в Сургуте увеличено. Если в обычные дни город обслуживают около 80 единиц техники, то сейчас их на улицах около сотни.