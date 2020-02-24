2020-02-24T08:22:53+03:00
Общество

График работ экстренных служб и поликлиник Сургута на 24 февраля

Рассказываем, куда обращаться, если произошло что-то срочное
Руслан Савинов
Поделиться:
График работ экстренных служб и поликлиник Сургута на 24 февраляГрафик работ экстренных служб и поликлиник Сургута на 24 февраляФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Не секрет, что многие государственные службы в праздники не работают. Но как же быть сургутянам, если случилось что-то очень срочное? Чтобы не терять время зря перед закрытыми дверями, рассказываем, какие службы работают сегодня, 24 февраля.

Почтовые отделения

В праздничные дни отделения почтовой связи закрыты по всей России. Отправить или получить заветные письма и посылки получится лишь с 25 февраля. Уточнить график работы почтового отделение всегда можно в мобильном приложении «Почты России», которое работает на всех мобильных платформах.

МФЦ

Центры государственных услуг «Мои Документы», работающие по принципу единого окна, 24 февраля на выходном. С 25 февраля МФЦ работают в обычном режиме.

Экстренные службы

Этот вид служб всегда на боевом посту, даже в праздничные дни. Напоминаем единый номер единый номер вызова экстренных оперативных служб с мобильного телефона: 112.

Поликлиники

Для каждого из медицинских учреждений в праздничный день составлен свой, порой укороченный, график работы. В любом случае медицинскую помощь сургутяне смогут получить и 24 февраля в полном объеме.

Коммунальные службы

Глава Сургута Вадим Шувалов поручил коммунальным службам максимально активизировать работу в выходные дни. Резкие перепады температуры внесли свои корректировки: сургутяне часто жалуются на неубранный с крыш и у подъездов снег, гололед, а также неочищенные тротуары. Назначены оперативные дежурные, как из числа сотрудников администрации, так и среди коммунальщиков.

- Взаимодействие дежурных организовано в режиме онлайн, они постоянно на связи. К работе так же подключили ЕДДС. То есть, в случае возникновения аварийных ситуаций в городских дворах можно смело звонить по номеру 112. Диспетчерские управляющих компаний так же работают круглосуточно. Для оперативного решения проблем УК назначили дежурных мастеров и дворников, - рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

Подрядчики, которые обслуживают городские дороги тоже активизируют работу на улицах. Количество снегоуборочной техники в Сургуте увеличено. Если в обычные дни город обслуживают около 80 единиц техники, то сейчас их на улицах около сотни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин
Медики внимательно следят за состоянием восьми граждан, которые были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере. Температуры и проявлений вируса ни у кого нет
«Садык - значит друг»: самарский военный рассказал о командировке в Сирию и маленьком ангеле
Военный комендант в Самарской области подполковник Георгий Петрунин провел в Сирии несколько месяцев, его подразделение обеспечивало безопасность авиабазы Хмеймим
Мачо плачут, не едят мясо и вяжут на спицах: 7 историй о том, как мужчины каждый день разрушают стереотипы
Гендерные стереотипы усложняют жизнь не только женщинам. Мы нашли мужчин, которые каждый день их отказываются от них и рассказываем, зачем они это делают
Геннадий Онищенко: Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков
Об этом экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
«Зашквар» от «Медузы» - и «из борделя за разврат»
Как защитники «Сети» оказались на развилке - признать, что защищали убийц и наркоторговцев (если верить новому расследованию об этом), или переносить удары своего гнева на издание, которое это расследование опубликовало
Новости 24
Погода в Югре 24 февраля: во Власьев день местами пройдёт небольшой снег
В Югре бродят два медведя-шатуна
В Югре 23 февраля случилось три пожара
Погода в Югре 23 февраля: до нуля градусов - Прохор Весновей прогоняет зиму
В Югре активно помогают семьям, исключённым из госпрограммы «Развитие жилищной сферы»
В Мегионе пенсионеру прислали допотопный телефон вместо дорогого смартфона
В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель легковушки
Погода в Югре 22 февраля: местами пройдёт небольшой снег
Международный день родного языка отпраздновали в ХМАО
В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020
В Югре увеличили выплаты пособий семьям с детьми
Предприниматели Радужного захотели экономить на мусоре, но не готовы к этому
Педагога с липовым дипломом обнаружили в Ханты-Мансийске
В школах Сургута создадут дополнительные места для первоклашек
В Нефтеюганске 13-летняя школьница выпала из окна четвертого этажа, сделав селфи
Вартовчанина осудили за убийство матери
Всероссийский урок первой помощи пройдет в школах Югры
Югорские охотники уберут капканы на пушных животных после февраля
Югорчанам напомнили, как можно добиться перерасчета за ТКО
Экстремальный снегоходный пробег состоится в Ханты-Мансийске
Мошенники похитили у югорчан более полутора миллионов рублей
Аварийным домом в Нефтеюганске занялась прокуратура