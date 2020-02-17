Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 10 по 16 февраля 2020 года

Доброго утра, дорогие югорчане! По доброй традиции каждый понедельник мы открываем нашей (и надеемся Вашей тоже) любимой рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Ханты-Мансийского автономного округа, которые произошли с 10 по 16 февраля 2020 года. Специально для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш краткий и информативный дайджест.

1. Губернатор Югры Наталья Комарова совершила 11 февраля рабочую поездку в Югорск. Визит выдался насыщенным и продуктивным: губернатор осмотрела ряд объектов и провела несколько важных встреч.

Власти Югорска доложили главе региона, что город станет одним из первых муниципалитетов региона, полностью ликвидировавших аварийный жилой фонд. На территории Югорска стоят всего три дома, признанные аварийными до 1 января 2017.

Еще одну радостную новость привезла Наталья Комарова из Югорска. Вскоре там состоится открытие нового детсада, который полностью удовлетворит спрос на места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Здание введут в эксплуатацию до конца февраля, а лицензию учреждение получит до 1 мая.

Детский сад в Югорске

Также губернатор Югры встретилась с епископом Югорским и Няганским Фотием. Служитель церкви сообщил, что запланировано строительство духовно-просветительского центра благодаря выигранному гранту московской патриархии в сто миллионов рублей. В данный момент уже установлен корпус центра.

2. Нижневартовск тоже стал местом бурных событий на прошедшей неделе.

Там в отношении 46-летней вартовчанки возбудили уголовное дело. Женщина нелегально прописала у себя целых (внимание!) 252 мигранта. Напомним, что в городе работает горячая линия, куда можно сообщать о «резиновых» квартирах и фактах нелегальной миграции: 102 или 49-31-11.

Но не обошлось и без хороших новостей. Самая крупная в ХМАО школа появится именно в Нижневартовске в 2020 году. По мнению парламентариев региона, строители успеют завершить все работы до начала нового учебного года.

Школа НижневартовскаФото: pixabay.com

3. Особым поводом для гордости региона на прошлой неделе стал обычный малыш-пятиклассник. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил югорского школьника за спасения маленького брата из горящего дома. Подробности героической истории мы уже публиковали со всеми подробностями ранее.

Фото МЧС ХМАО

4. Наконец, новости из Сургута. Здешние школьники всю неделю грызли гранит науки из своих уютных жилищ. Ведь в городе вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому в школах был режим карантина. А еще в Сургуте заработала горячая линия, благодаря которой можно узнать о наличии и цене медицинских масок и противовирусных препаратов в любой аптеке города.

Аптеки СургутаФото: pixabay.com

На этой неделе мы продолжим следить за событиями в самом прекрасном уголке России, Югре. Следите за новостями «Комсомолки».

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