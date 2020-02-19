Осужденный на Бали россиянин делает уникальные экосумки, чтобы заработать на досрочное освобождение

Сургутянин Роман Калашников смог избежать смертной казни за хранение марихуаны и импорт наркотиков, но получил срок весьма длинный для непоседливого мужчины. Запрещенные вещества у Ромы оказались в посылке, которую просили передать знакомые. Получив приговор суда в 17 лет заключения, сургутянин не держит зла на наркоторговцев и продолжает жить ярко настолько, насколько позволяют тюремные стены.

Срок можно «скостить»

Что такое семнадцать лет заключения для активного парня? Правильно, это клетка, многотонная каменная глыба, привязанная к ногам. Но несмотря на столь суровый приговор Рома не унывает и умудряется даже в стенах балийской тюрьмы найти увлекательное занятие.

Роман Калашников. «Группа Ромы Калашникова и Саши Магнаевой» во «ВКонтакте»

До недавнего времени Рома находился в тюрьме Керобокан, где у него была возможность заниматься любимым делом. Он открыл ресторан, где заключенным пришлись по вкусу его блюда.

Корреспондент «Комсомольская правда – Югра» не раз рассказывал о жизни сургутянина в заключении на популярном заграничном курорте. Рому посещают гости со всей России, в том числе и земляки. Они передают ему посылки и подарки. Поддержка югорчанину, попавшему в такую ситуацию очень важна. Рома продолжал заниматься любимым делом и зарабатывать на текущие расходы для жизнеобеспечения себя в тюрьме, но в июле 2019 года сургутскому повару пришлось бросить свой бизнес.

Роман еще и шаржы создает. «Группа Ромы Калашникова и Саши Магнаевой» во «ВКонтакте»

Сестра Ромы Ирина Усанова рассказала, что блюда, приготовленные братом, быстро обрели популярность, и тем самым он перешел дорогу многим завсегдатаям этой старинной тюрьмы. Поэтому его перевели в другую тюрьму в Убуду. В ней нет никакой связи с внешним миром. Роман не может выйти в интернет, позвонить. Там парень познакомился с россиянкой Александрой Магнаевой, которая отбывает наказание по такой же статье. Ей в багаж наркотики подкинул любимый человек.

Саша вяжет мишек и кошельки. «Группа Ромы Калашникова и Саши Магнаевой» во «ВКонтакте»

- Сейчас, мы пытаемся реализовать те вещи, которые Рома и Александра, наша соотечественница, которая тоже находится в тюрьме Бали сейчас. И все деньги хотим направить на оплату помощи юристов по ускорению амнистии, - поделилась информацией Ирина.

Близкие сургутянина рассказывают, что неуемный парень не смог просто отбывать наказание. Он вновь нашел себе занятие: вместе с итальянским дизайнером он делает классные ЭКО-сумки из прессованных газетных трубочек. Югорчанин освоил технологию изготовления сумок, рамок, подсвечников и много разных предметов интерьера из старых газет.

Подруга Ромы по несчастью Саша также создает эксклюзивные вещицы: она вяжет мишек и кошельки.

Друзья Саши и Ромы, горячо переживающие за ребят, создали группу «Группа Ромы Калашникова и Саши Магнаевой» во «ВКонтакте», где рассказывают истории из заключения и делятся новостями их жизни.

Кошельки Саша продает. «Группа Ромы Калашникова и Саши Магнаевой» во «ВКонтакте»

«Романа перевели ооочень далеко, место безумно красивое, пальмы, птицы, тишина. Но посетителей из-за этого почти нет. Это примерно в 50 км от туристического Бали, там безумно приятная атмосфера, и, кстати, горячие источники неподалеку, это для тех кто вдруг уедет в Кинтамани и заскучает, можно навестить доброго товарища» - пишут друзья Ромы.

Деньги ребятам очень нужны, прямо скажем, жизненно необходимы. Проживание в индонезийской тюрьме бесплатное, но за питание и бытовые расходы нужно платить. Что Саша, что Рома не привыкли просить о помощи и потому решили создавать вещи, которые продают по вполне приемлемой цене. Все, что они создают своими руками размещается в группе, где любой желающий может выбрать себе понравившуюся вещицу. Ее могут доставить в любую точку мира.

Сейчас у ребят появился реальный шанс вырваться на свободу раньше на шесть лет. Шесть лет для суперактивных ребят - это целая жизнь. Они столько могут совершить полезного и нужного.

Саша и Рома должны накопить на двоих шесть тысяч долларов, чтобы получить документ, называемый «JC» или Justice Colabo-ration. Он позволяет получать ежегодную ремиссию, сокращая срок заключенным. Согласно правилам документа Рома вместо 2033 года сможет выйти на свободу уже в 2027, а Саша вместо 2031 окажется дома в 2025 году.

Ребята не просят деньги просто так, они желают их накопить, продавая вещи, созданные их руками.

Рома – какой он?

Роман Калашников, 32 года. В декабре 2016 года был задержан в аэропорте г. Денпасар на острове Бали. Оперативники обнаружили в багаже Романа около 3 кг гашиша, спрятанных в 28 тюбиках зубной пасты. Наркотики изъяли из чемодана, который он привёз из Непала (Катманду) по просьбе знакомых.

31 июля 2017 года Роману вынесли приговор по ст. 111(2) — хранение марихуаны и 113(2) — импорт наркотиков. Чтобы избежать смертной казни или пожизненного заключения, Роман по совету адвоката признал вину. По решению суда, ему предстоит провести в заключении 17 лет и 4 месяца.

Об этом говорят сухие строчки в материалах уголовного дела. В суде адвокат не смог доказать, что об истинном содержимом тюбиков пасты Роман не знал, а передать посылку согласился по собственной доверчивости и доброму отношению к людям.

Рома и Саша. «Группа Ромы Калашникова и Саши Магнаевой» во «ВКонтакте»

Мало кто знает, что наш веселый и жизнерадостный парень из Сургута около 5 лет жил на Гоа. Там он работал поваром, открыл своё мини кафе, а в свободное время снимался в Болливуде. Помимо мимолетных ролей в полнометражных фильмах, Рома прошёл кастинг на съемку в рекламе чипсов Lays.

Добавим, что и Рома, и Александра , по совету своих адвокатов, признали вину , иначе шансы на смертную казнь достигли бы максимального уровня. В мировой судебной практике признание вины подсудимым имеет позитивный отклик судей, при вынесении приговора. Вынесенные приговоры для них стали относительно мягкими, если сравнивать с лишением жизни или пожизненным заключением.

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