«Прекратите травлю!»: Диана Закутняя, пожелавшая утопить ребенка-инвалида в бассейне в Нефтеюганске, появилась на «Пусть говорят»

История с Дианой Закутней, которая выразила желание утопить ребенка–инвалида, обрастает новыми подробностями. На этот все участники конфликта выступили в ток-шоу «Пусть говорят», очередной выпуск которого вышел 10 февраля. На 27-летнюю девушку вновь обрушилась волна негатива не только от зала, но и приглашенных в студию гостей.

Диана приянла участие в съемках программы. Скрин с видео

Ролик жительницы Ставрополья Дианы Закутней появился 30 января во всех соцсетях и сразу стал вирусным. Видео в своём «Инстаграме» выложила сама Диана и, не думая о последствиях, продолжила отдыхать.

Мама двух ребятишек, один из которых ребенок с особенностями здоровья, просматривала соцсети, где и увидела ролик с хештегом «Султан» (место, где отдыхала девушка, - прим.ред.). Выходка молодой девушки возмутила женщину и начался конфликт, в который оказались вовлечены оказались мать Дианы Гульнур и другие женщины с детьми. Последние, обидевшись на Закутнюю, взяли ролик с ее страницы и опубликовали во всех югорских группах.

После обрушившегося скандала Диана стала настоящей "звездой": её хейтят, обзывают и унижают. Устав повышенного внимания, девушка отправилась на «Пусть говорят», где надеялась рассказать свою версию.

На защиту встали блогеры

За Диану Закутнюю вступились блогеры, которые вежливо и культурно объяснили причину срыва девушки. По их мнению, большинству россиянам не понравились бы шумные крики во время отдыха. Девушка не знала, что ребенок-инвалид (об этом сама несколько раз заявляла Диана), так как 5-6 детей постоянно бегали, играли, кричали, в то время как их матери сидели, уткнувшись в телефоны. Однако слова защиты блогеров потонули в негативных криках людей, которые представляют светское общество.

- Диана лишь высказала свое мнение, никого не призывая к убийству. Родителям, не важно, будь это ребенок-инвалид или любой здоровый ребенок, нужно заниматься воспитанием детей. Они должны знать правила поведения в общественном месте. Уважения к себе и своим детям требуют матери, которые сами не уважают окружающих, разрешая своим чадам «ходить на головах», - заявила одна из гостей в студии.

На Диану посыпались упреки и намеки по поводу плохого воспитания от депутата ГосДумы РФ пятого созыва Ирины Горьковой, депутата, представляющего ХМАО-Югру в Совете Федерации Эдуарда Исакова, а актриса Эвелена Бледанс и вовсе хотела придушить героину программы.

Эвелина Бледанс хотела придушить Диану. Скрин с видео

- На самом деле я та самая неадекватная мама, которая пила, курила, кололась, родила особенного ребенка. Я принесла сюда этот черный мусорный пакет, потому что после того, что услышала и увидела, планировала задушить Диану. Но решила подарить его этой девушке, потому что она мусор, - дерзко заявила Бледанс, бросив пакет в Закутнюю.

Неизвестно, хватило бы самообладания Диане пережить всё, что обрушили на нее зрители и гости в студии, если бы не поддержка мамы Гульнур и сестры Аллы.

Между тем, многие все же поддерживают Диану, не только в студии, но и в соцсетях.

- Да надоела эта уравниловка! Диана права! Администрация комплекса должна была позаботиться о выборе времени для реабилитационных занятиях инвалидов.

- В мои годы не было такого культа детей. Сейчас детям даже замечание сделать нельзя, тут же с криками ответят родители истеричные - мамаши и даже папаши. В садике во всем виноваты воспитатели, в школе во всем виноваты учителя, а моё чадо ни в чем не виновато. Даже в общественном месте виноваты все, кроме моего ребенка. Знаете, я бы лично извинился бы за своего ребенка перед всеми, кто там был за неудобства, причиненные моим ребенком. И родители моего поколения тоже поступили бы также…

- Диана мне Вас искренне жалко, потому что эти мамаши Вас загрызут. Тут ещё разобраться надо, где зло? Вы просто глупо, не подумав все это выложили, а сейчас держитесь, мне кажется если бы не закон они бы Вас растерзали. Кошмар какой-то, - пишет Венера.

Диану поддержали близкие. Скрин с видео

- Жалко эту Диану. Высказала мнения большинства. Ведь этим мамашам бы тоже не понравилось если на протяжении мин 40 чужой ребенок орал бы. А тут сразу на девушку накинулись, и по внешности и пожелания плохие ей высказывать. Чем эти защитнички мамаш лучше, - высказалась Лидия.

Сама Диана Закутняя больше никак не комментирует происходящее. Она удалила из соцсетей все посты с оскорблениями в адрес мам и старается закрыться от негатива в кругу близких людей. Девушка продолжает писать стихи и закрыла от посторонних все аккаунты.

Не захлебнуться бы в ненависти: громкий конфликт в бассейне. Пусть говорят. Выпуск от 10.02.2020.Девушка просит защиты от волны ненависти, накрывшей ее в соцсетях после идиотских высказываний. Отдыхая в бассейне, она не просто оскорбила родителей детей-инвалидов, она призналась, что хочется утопить ребенка. Родители уже написали обращение в прокуратуру и собираются подавать в суд. Главные герои этой истории соберутся в студии, чтобы посмотреть друг другу в глаза.

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