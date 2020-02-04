2020-02-04T11:22:44+03:00
Общество

Без паники: в Югре под подозрением на коронавирус находятся 31 человек

В округе превышен порог по заболеваемости гриппом
Алена Кульмухаметова
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Без паники: в Югре под подозрением на коронавирус находятся 31 человекБез паники: в Югре под подозрением на коронавирус находятся 31 человекФото: pixabay.com
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Ни одного подтвержденного случая заболеваемости коронавирусной инфекции в Югре нет, но под пристальным наблюдением медиков находятся 31 человек с признаками ОРВИ. «На карандаш» больных с характерными симптомами взяли в связи с ажиотажем вокруг коронавируса.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Югры» в управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сообщили, что за последнюю неделю в округе отмечен резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Так, с 27 января по 2 февраля в Югре заболеваемость совокупного населения выросла на 26%. Специалисты отмечают, что болеют люди всех возрастов: от малышей до стариков. Эпидемический порог превышен почти на 20%.

- В возрастной группе 7-14 лет эпидемический порог превышен на 36,9%, в связи с чем решением санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Ханты-Мансийск с 4 февраля школьники переведены на дистанционное обучение, - отметила главный санитарный врач Югры Майя Соловьева.

Больше всего заболевших в Сургутском, Кондинском районах, в городах Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Покачах и Пыть-Яхе.

На данный момент в округе за неделю зарегистрированы 70 случаев гриппа. Всего за эпидсезон были выявлены 341 случаев заражения. Болеют как взрослые, так и дети примерно в одинаковом процентном соотношении.

Чаще всего по Югре гуляет вирус гриппа А (свиной грипп). Он характерен наиболее высокой заболеваемостью и низкой смертностью.

Чтобы югорчане меньше заражались, детские сады и школы закрываются на карантин. При этом, массового общего карантина для всех образовательных учреждения в округе нет.

Майя Соловьева также отметила, в СМИ появились многочисленные публикации искажённой информации о госпитализации троих граждан Узбекистана с подозрением на коронавирусную инфекцию. Она уточняет: в городе Нижневартовск в выходные дни взяты под медицинское наблюдение три работника одной из нефтяных компаний, находившиеся в одном самолёте с пациенткой, у которой лабораторно подтверждён случай этого вируса.

Правительством Югры создан Региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Он будет следить за обеспечением и ценовой доступности медицинских масок, кожных антисептиков, препаратов для профилактики респираторных заболеваний в аптеках.

Кроме того, эпидемиологи взяли под контроль круг участников массовых региональных муниципальных мероприятий с международным участием, проводимых в Югре в ближайшее время.

Добавим, по последним данным в Китайской Народной Республике на 3 февраля зарегистрировано 17238 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки 19,6% или 2827 заболевших. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме.

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Трое граждан Узбекистана госпитализированы с подозрением на коронавирус в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. По данным медиков, они летели рейсом «НовосибирскТюмень» и могли контактировать со студенткой Тюменского индустриального института, у которой 31 января обнаружили опасную инфекцию. Известно, что вахтовики направлялись на работу в город Покачи, а уже оттуда их доставили в больницу Нижневартовска (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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