В Югре у трёх вахтовиков заподозрили коронавирус: они летели с инфицированной тюменской студенткой

Трое граждан Узбекистана госпитализированы с подозрением на коронавирус в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. По данным медиков, они летели рейсом «Новосибирск – Тюмень» и могли контактировать со студенткой Тюменского индустриального института, у которой 31 января обнаружили опасную инфекцию. Известно, что вахтовики направлялись на работу в город Покачи, а уже оттуда их доставили в больницу Нижневартовска.

Как отметил главный врач медицинского учреждения Олег Юлдашев, все трое находятся в изолированном боксе – здоровые, без жалоб и в удовлетворительном состоянии. В детской больнице они находятся потому, что только там есть специализированные боксы.

- У граждан Узбекистана нет никаких симптомов заболевания, но проверить их из-за контакта с китаянкой мы обязаны. У них взяли кровь на анализ и отправили её для исследований в Новосибирск и в Тюмень. Состояние у них никаких опасений не вызывает, результатов ждём, - рассказал Олег Русланджанович.

Врач Нижневартовской больницы - о госпитализации вахтовиков 00:00 00:00

По словам начальника отделения Роспотребнадзора по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Виктора Перекокина, в ведомстве взаимодействуют с международным аэропортом.

- Нам еженедельно высылают графики вылетов и прибытия самолётов. Специалисты поднимаются на борт каждого самолета, прилетевшего из-за границы и проверяют пассажиров. Если у пассажиров есть симптомы коронавирусной инфекции, мы сообщаем информацию в инфекционное отделение окружной детской клинической больницы, куда и будет доставлен пациент для окончательной диагностики, - отмечает Виктор Перекокин.

В январе 2020 года рейсов из Китая в Нижневартовск не было, но было досмотрено 2,5 тысячи пассажиров, прилетевших из Узбекистана и Таиланда.

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