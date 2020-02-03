2020-02-03T13:10:15+03:00
Происшествия

В Югре у трёх вахтовиков заподозрили коронавирус: они летели с инфицированной тюменской студенткой

Сейчас все трое помещены на карантин в специализированные боксы
Алексей КОСЕНЧУК
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В Югре у трёх вахтовиков заподозрили коронавирус: они летели с инфицированной тюменской студенткойВ Югре у трёх вахтовиков заподозрили коронавирус: они летели с инфицированной тюменской студенткойФото: REUTERS
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Трое граждан Узбекистана госпитализированы с подозрением на коронавирус в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. По данным медиков, они летели рейсом «НовосибирскТюмень» и могли контактировать со студенткой Тюменского индустриального института, у которой 31 января обнаружили опасную инфекцию. Известно, что вахтовики направлялись на работу в город Покачи, а уже оттуда их доставили в больницу Нижневартовска.

Как отметил главный врач медицинского учреждения Олег Юлдашев, все трое находятся в изолированном боксе – здоровые, без жалоб и в удовлетворительном состоянии. В детской больнице они находятся потому, что только там есть специализированные боксы.

- У граждан Узбекистана нет никаких симптомов заболевания, но проверить их из-за контакта с китаянкой мы обязаны. У них взяли кровь на анализ и отправили её для исследований в Новосибирск и в Тюмень. Состояние у них никаких опасений не вызывает, результатов ждём, - рассказал Олег Русланджанович.

Врач Нижневартовской больницы - о госпитализации вахтовиков

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По словам начальника отделения Роспотребнадзора по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Виктора Перекокина, в ведомстве взаимодействуют с международным аэропортом.

- Нам еженедельно высылают графики вылетов и прибытия самолётов. Специалисты поднимаются на борт каждого самолета, прилетевшего из-за границы и проверяют пассажиров. Если у пассажиров есть симптомы коронавирусной инфекции, мы сообщаем информацию в инфекционное отделение окружной детской клинической больницы, куда и будет доставлен пациент для окончательной диагностики, - отмечает Виктор Перекокин.

В январе 2020 года рейсов из Китая в Нижневартовск не было, но было досмотрено 2,5 тысячи пассажиров, прилетевших из Узбекистана и Таиланда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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