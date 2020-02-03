«Крик души»: девушка, которая призвала топить детей-инвалидов в Нефтеюганске, оправдалась за свои слова

Имя Дианы Закутней из Ставрополья стало известно всей России после публикации видео, в котором она призвала топить детей-инвалидов. Девушке, отдыхающей вместе с мамой в развлекательном центре «Султан», помешал два часа кричащий, купающийся в бассейне ребенок-инвалид. Ее видеороликом с возмущениями поделилась в соцсетях одна из мам, с которой Диана и поссорилась. После этого на отдыхающую обрушилась такая волна негатива и злобных сообщений, что девушке пришлось закрыть свои страницы от недоброжелателей. Днем позже она опубликовала видео, в котором объяснила причину своих высказываний.

«Знатно бомбануло»

О том, что слова Дианы "бомбанули" не только жителей Нефтеюганска, Югры, но и всей России, бывшая югорчанка узнала из сотен сообщений, которыми её закидали «добрые» люди. Когда Закутняя закрыла доступ к сообщениям, весь негатив вылился в комментарии. Девушку оскорбляют, называют уродиной, трансом, не жалея слов по поводу ее внешности. Желают ей бесплодия, одиночества, рождения инвалида и скорой смерти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="236" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/758424" frameborder="0"></iframe> Девушка, мечтающая утопить ребенка-инвалида в Нефтеюганске, опубликовала новое видео.

Сначала Диана отбивала атаки "озлобленных микробов" (так девушка назвала тех, кто ее оскорблял - прим.ред.) еще более резкими нападками на матерей, а потом посоветовала им «не пить, не курить, не ширяться, и не спать с кем попало», чтобы рожать здоровых людей. В своем «Инстаграме» Закутняя разместила такой статус:

- Если у вас бомбануло, значит я смогла! Самая обсуждаемая в нашей стране. Люди боятся моих желаний. Не все для хайпа, - написала она.

Устав от большого внимания к собственной персоне, Диана сменила тактику, вновь записав видео, в котором объясняла причину своего срыва на ребенке.

Девушка отдыхала в банном комплексе в городе Нефтеюганск. Фото с "Инсаграм" Дианы Закутней

«Он орал и писал в бассейн»

По словам Закутней все эти гадости ребенок творил, пока его мама хрустела чипсами, уткнувшись в телефон и не замечала крики собственного чада.

- Два часа ребенок неистово кричал, - рассказывает Диана. – Это не 5 минут, а два часа! У любого человека нервная система не выдержит. Её чадо, которое якобы инвалид, вело себя как обычный здоровый ребенок. Пацан бегал, кричал, играл и даже писал в бассейн, но мама не реагировала на замечания, - вспоминает она.

Закутняя рассказала, что конфликт начался в тот момент, когда две мамы стали снимать ее на видео. Позже к ней подключилась еще одна мать и даже бабушка ребенка. Женщины вступили в перепалку с матерью Дианы, кричали и ругались при ребенке матом.

- Я имею право публиковать все, что угодно. Моё выражение - крик души, - добавила девушка. Кроме того, призыва убивать ребенка у нее не было.

По словам Дианы, она пришла с мамой отдыхать в банный комплекс и на ресепшене администрация не предупредила их о том, что в бассейне идут занятия с детьми-инвалидами. Не было ни одной информационной таблички. Закутняя просит прекратить травлю в отношении нее и мамы, которой также сыпятся угрозы и оскорбления.

-- В данный момент жертвы - не мамочки, которые отдыхали в этом банном комплексе, а я. Потому что мне пишут с закрытых профилей все нефтеюганские мамаши. Я требую прекратить агрессию в адрес моей мамы, - заканчивает свое видеобращение Диана.

Скрины ее аккаунта сохранили мамы из нефтеюганска. Сей2час у Дианы странички не содержат никаой информации о конфликте

Накажут по всей строгости закона

Как ранее рассказывала «Комсомольская правда – Югра» на Диану в прокуратуру написала заявление одна из участниц конфликта. В пресс-службе ведомства факт обращения подтвердили и заявили, что заявление будет передано в полицию.

На этом неприятности для Дианы Закутней и ее мамы не заканчиваются. Сенатор Эдуард Исаков, представляющий Югру в Совете Федерации на своей страничке во «ВКонтакте» нелестно отозвался о девушке.

- Шок и возмущение до глубины души испытал, когда увидел видео из Нефтеюганска, на котором 27-летняя девушка Диана Закутняя, отдыхающая с мамой в одном из развлекательных центров города, говорит, что хочет «утопить ребенка с инвалидностью» за то, что тот своим криком мешает им отдыхать (в то время там проходили занятия по аквареабилитации детей). Блондинка на видео всячески оскорбляет и ребенка, и его мать, позже опубликовав это в соцсетях, - написал он.

Далее сенатор отметил, что Диана с уродливой душой.

- Насколько я понял, Диана приехала в Югру из Ставрополя навестить мать, и, очевидно, она не в курсе, что у нас так не принято, да и вообще ТАК не принято относиться к людям с инвалидностью во всём цивилизованном мире! Диана позиционирует себя в «Инстаграмме» и «ВК» как утончённую особу, эстетку, пишет стихи, следит за собой, но её отношение к людям дает ясное представление об уродстве её души, - продолжает возмущаться Эдуард Исаков.

Эдуард Исаков. фото сенатора с его страницы во "ВКонтакте"

Он также добавил, что радуется тому, что нефтеюганцы, югорчане и многие россияне искреннее возмущены произошедшей ситуацией и встали на защиту матери с малышом.

- Мы, югорчане, искренне гордимся тем, что вместе создаём инклюзивный регион, доступный и комфортный для инвалидов. А такие как Диана вызывают отторжение своей невоспитанностью, скудоумием и должны отвечать за своим поступки в рамках закона! Буду держать эту ситуацию на личном контроле. И очень надеюсь, что Диана и её мать будут наказаны по всей строгости закона! – заверил представитель СовФеда.

Добавим, что некрасивая история, случившаяся в «Султане» зашла настолько далеко, что участники конфликта приглашены в студию программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Известно, что председатель общественной организации особенных детей и свидетели происшествия вылетят в Москву сегодня, 3 февраля. Отправится ли на программу сама Диана Закутняя - пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="172" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/757983" frameborder="0"></iframe> В Нефтеюганске девушка призвала топить детей-инвалидов в бассейне.

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«Понарожали уродов»: в Нефтеюганске девушка призвала топить детей-инвалидов, чтобы они не мешали отдыхать

Ролик с недовольной югорчанкой появился в соцсетях 30 января и моментально стал вирусным. На кадрах видна стройная девушка, отдыхающая у бассейна. Однако слова, что она произносит вызывают шок даже у бездетных семей.

- Ребенка хочется утопить, - высказывает раздраженная блондинка. – Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых (подробнее).