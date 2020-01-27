2020-01-27T08:38:45+03:00
Происшествия

В Югре снегоуборочный «Камаз» на трассе сбил инспектора ДПС

Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видео [видео]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре снегоуборочный «Камаз» на трассе сбил инспектора ДПС. Фото с сайта Госавтоинспекции УМВД по ХМАО-ЮгреВ Югре снегоуборочный «Камаз» на трассе сбил инспектора ДПС. Фото с сайта Госавтоинспекции УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Сотрудник ГИБДД, находящийся при исполнении служебных обязанностей, выжил после того, как на трассе на полном ходу его сбила снегоуборочная техника – «Камаз».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 января на 189-м километре трассы Сургут-Нижневартовск. Снегоуборщик сбил инспектора, следившего за дорожным движением.

Автоинспектора ударом "Камаза" отбросило на обочину. Скрин с видео

Автоинспектора ударом "Камаза" отбросило на обочину. Скрин с видео

Корреспонденту «Комсомольской правды – Югры» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре факт ДТП с участием полицейского подтвердили.

- В 9:50 утра водитель «КамАЗа», проводя уборку снега, совершил наезд на сотрудника ГИБДД, находившегося при исполнении служебных обязанностей и следившего за дорожным движением. Сотрудник ДПС переходил проезжую часть для того, чтобы остановить автомобиль. В этот момент его сбил 38-летний водитель снегоуборочной техники, ехавший со стороны Сургута в сторону Мегиона, - рассказала представитель пресс-службы ГИБДД Ирина Рангулова.

Автоинспектор получил травмы различной степени тяжести и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Он находится в реанимации.

Известно также, что полицейский намеревался остановить автомобилиста, который ехал из города Мегион в город Сургут.

На данный момент для установления обстоятельств ДТП отдел ГИБДД разыскивает очевидцев происшествия. Обладающих какой-либо информацией по данному факту просят звонить на номер телефона 3-49-15 или на номера телефонов 89825749287, 89527055666.

Автоинспектор неподвижно лежит на дороге. Скрин с видео

Автоинспектор неподвижно лежит на дороге. Скрин с видео

Добавим также, что в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП. Его записал один из автовладельцев на видеорегистратор.

На кадрах видно, как из потока машин на встречную полосу выезжает легковушка, предположительно «Мерседес». спустя несколько секунд в кадр буквально «влетают» «Камаз» и сотрудник ГИБДД.

Автоинспектор лежит неподвижно, к нему подбегают люди и второй сотрудник ДПС. Отметим, что пострадавший полицейский был в жилете со светоотражающими элементами.

На трассе в Югре "Камаз" сбивает автоинспектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тысячи семей ХМАО улучшили свои жилищные условия в 2019 году
Юношеская сборная Югры по пожарному спорту стала победителем «Кубка Вятки»
Коллекторы ХМАО вновь получили штрафы за нарушение прав и интересов югорчан
Десятки жителей Сургутского района обучились в школе приемных родителей
Правоохранители Лангепаса обнаружили факт мошенничества с получением субсидий
Госавтоинспекторы Югры выявили более сотни нетрезвых водителей за минувшую неделю
Югорские пловцы с триумфом выступили на международном турнире
Губернатор Югры оценила усилия сургутян по новогоднему оформлению двора
Первый киберспортивный турнир для молодежи прошел в Урае
В столице ХМАО состоялось открытие выставки «Время – Север»
Югорчане продолжают доверять неизвестным лицам свои деньги
Студенты Сургута разработают дресс-код для чиновников Югры
«Советские интерны» обучили волонтеров оказанию первой помощи при кровопотере
Строители начали строительство важнейшей магистрали Нижневартовска
Полицейские Советского задержали местного жителя с крупной партией наркотиков
Власти Нижневартовска подготовились к форсайт-форуму «Нефтегаз – 2020
Автоинспекторы ХМАО раскрыли 25 преступлений за минувшую неделю
Выездная бригада врачей обследовала югорских спортсменов
После вмешательства правоохранителей 29 сирот Сургута получили ключи от квартир
В Югре приступили к переходу на электронные трудовые книжки
За прошлую неделю огнеборцы Югры потушили 38 пожаров
Югорчане присоединились к акциям памяти в день снятия блокады Ленинграда
На митинг за отставку мэра Нефтеюганска вышли более 100 горожан