В Югре снегоуборочный «Камаз» на трассе сбил инспектора ДПС

Сотрудник ГИБДД, находящийся при исполнении служебных обязанностей, выжил после того, как на трассе на полном ходу его сбила снегоуборочная техника – «Камаз».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 января на 189-м километре трассы Сургут-Нижневартовск. Снегоуборщик сбил инспектора, следившего за дорожным движением.

Автоинспектора ударом "Камаза" отбросило на обочину. Скрин с видео

Корреспонденту «Комсомольской правды – Югры» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре факт ДТП с участием полицейского подтвердили.

- В 9:50 утра водитель «КамАЗа», проводя уборку снега, совершил наезд на сотрудника ГИБДД, находившегося при исполнении служебных обязанностей и следившего за дорожным движением. Сотрудник ДПС переходил проезжую часть для того, чтобы остановить автомобиль. В этот момент его сбил 38-летний водитель снегоуборочной техники, ехавший со стороны Сургута в сторону Мегиона, - рассказала представитель пресс-службы ГИБДД Ирина Рангулова.

Автоинспектор получил травмы различной степени тяжести и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Он находится в реанимации.

Известно также, что полицейский намеревался остановить автомобилиста, который ехал из города Мегион в город Сургут.

На данный момент для установления обстоятельств ДТП отдел ГИБДД разыскивает очевидцев происшествия. Обладающих какой-либо информацией по данному факту просят звонить на номер телефона 3-49-15 или на номера телефонов 89825749287, 89527055666.

Автоинспектор неподвижно лежит на дороге. Скрин с видео

Добавим также, что в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП. Его записал один из автовладельцев на видеорегистратор.

На кадрах видно, как из потока машин на встречную полосу выезжает легковушка, предположительно «Мерседес». спустя несколько секунд в кадр буквально «влетают» «Камаз» и сотрудник ГИБДД.

Автоинспектор лежит неподвижно, к нему подбегают люди и второй сотрудник ДПС. Отметим, что пострадавший полицейский был в жилете со светоотражающими элементами.