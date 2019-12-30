Чиновники из Сургута обедают в школьной столовой и ездят на такси

С первого июля 2019 года сургутские чиновники обедают как школьники. Их меню приближено к школьному питанию, а все потому что администрация города заключила контракт с комбинатом школьного питания (КШП).

Решение было принято главой города Сургут Вадимом Шуваловым не только ради экономии средств городского бюджета, но и для оценки качества питания детей школьного возраста.

- Я принял решение о том, что с 1 июля еду для работников администрации будет готовить то же предприятие, которое отвечает за школьные обеды. Соответствующие указания уже даны. Прежде всего это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме, — написал глава Сургута на своей страничке во «ВКонтакте».

Перед подписанием контракта чиновники и родители-активисты не раз посетили муниципальный комбинат школьного питания, который обслуживает все школьные столовые города.

Делегациям удалось выяснить, что для приготовления блюд КШП использует только продукты натурального происхождения: масло, молоко, творог, мясо и т.д.

Замглавы Алексей Жердев также оценил новое меню:

- Вкусная еда, большие порции и приемлемая цена. Стоимость моего обеда составила около 250 рублей. Всем нам хочется, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной. Это очередное подтверждение, что наших детей кормят хорошо, и мы этому рады, — рассказал он в соцсетях.

Сургутским чиновникам пришлось по вкусу школьное меню. Фото со страницы Вадима Шувалова во "ВКонтакте"

Благодаря контракту с КШП чиновникам удалось сэкономить, по предварительным подсчетам, около 7 млн рублей.

Заметим, что это не первый удачный ход в плане экономии городского бюджета главы Сургута. В начале 2018 года Вадим Шувалов отказался от служебных машин для нужд администрации. На выплате заработной плате водителям, аренды парковочных мест и продаже автопарка за два года удалось сэкономить 50 млн рублей. Средства были перенаправлены на ремонт городских дорог.

Сами чиновники пересели на такси, что оказалось значительно выгоднее, чем служебное авто.

- Ещё в начале 2018 мы сократили автопарк администрации Сургута на 24 автомобиля, продали их и на вырученные деньги обновили оставшиеся автомобили. Теперь при необходимости чиновники пользуются услугами такси. За два года это помогло городу сэкономить 50 миллионов рублей — это деньги, которые мы потратили на нужды города, - рассказал глава Сургута накануне.

Он также добавил, что услуги такси стали доступны всем сотрудникам администрации, в то время как служебными автомобилями могли пользоваться только чиновники более высокого ранга.