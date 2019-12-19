В Югре будут развивать гражданское общество: как получить грант губернатора?

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» объявил о проведении первого в 2020 году конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают в округе, на предоставление грантов губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского общества. Заявки принимаются с 16 декабря 2019 по 16 января 2020 в электронном виде на сайте грантгубернатора.рф. Грантовый фонд составляет 100 миллионов рублей!

Поддержка НКО

Первый конкурс на предоставление грантов Губернатора ХМАО-Югры лично проанонсировала глава региона Наталья Комарова на своей страничке в Instagram в конце марта. По словам губернатора, на Форуме гражданского согласия было принято решение найти возможность поддержать социальные проекты.

- Теперь такая возможность есть – конкурс на получение гранта губернатора Югры. С сегодняшнего дня объявляю старт приема заявок, - написала Наталья Комарова.

В первом и втором конкурсе на грант губернатора в 2019 году приняла участие 341 организация. От представителей предприятий в общей сложности поступило 574 заявки (многие подавали по 2 и больше). Финансовую поддержку на реализацию своего проекта получили 127 организаций, почти треть из них раньше не получали поддержки вообще.

Лидерами муниципальных образований по количеству победителей в первом и втором конкурсе в 2019 году стали: Ханты-Мансийск (27 проектов, сумма средств победителей – почти 29,1 млн рублей), Сургут (23 проекта, сумма – более 21,8 млн рублей), Нягань (12 проектов, сумма – 11,7 млн рублей) и Нижневартовск (19 проектов, сумма – почти 8,8 млн рублей).

Новый механизм

Новый механизм распределения грантовых средств обеспечивает высокий уровень открытости принятия решений и качества экспертизы проектов. Эксперты оценивают заявку по критериям: актуальность, социальная значимость, инновационность и уникальность проекта, реалистичность бюджета, масштаб проекта, опыт организации и ее информационная открытость. Но окончательное решение по вопросу определения победителей остается за Координационным советом. Он утвержден губернатором Югры, в него входят представители профильных ведомств.

Если проект в конкурсе побеждает, то НКО получают не только финансирование, но и квалифицированную оценку своего проекта. Это способствует повышению качества проекта и задает вектор его дальнейшего развития.

Отличительная черта конкурса – последующее сопровождение реализации проектов. Индивидуальная работа проектных менеджеров с победителями существенно облегчит авторам реализацию инициатив.

Кто не может стать участником?

- потребительские кооперативы;

- товарищества собственников недвижимости;

- государственно-общественные и общественно-государственные организации;

- организации, уже получавшие поддержку, которые допускали нарушения, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества;

- бюджетные учреждения;

- автономные учреждения;

- НКО, у которых имеется просроченная задолженность по возврату в Фонд гражданских инициатив Югры сумм ранее полученных грантов Губернатора, подлежащих возврату;

- НКО, от договоров о предоставлении грантов Губернатора с которыми Фонд гражданских инициатив Югры отказался в этом или прошлом в связи с нецелевым использованием гранта

- НКО, которые на день окончания приема заявок на участие в конкурсе имеют два гранта Губернатора, использование которых не завершено.

КОНКРЕТНО

На конкурс могут быть представлены проекты социально ориентированных НКО, которые работают по следующим направлениям:

- Наука, образование и просвещение;

- Поддержка молодежных проектов;

- Культура и искусство;

- Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан;

- Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- Межнациональное и межконфессиональное согласие;

- Поддержка коренных малочисленных народов Севера;

- Поддержка институтов гражданского общества;

- Развитие общественной дипломатии соотечественников;

- Охрана окружающей среды и защита животных;

- Защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвещение.

- Поддержка проектов, посвященных сохранению исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с Указом Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы».