«Кататься я хочу»: высокие сугробы Сургута превратили певца Шуру в бабушку Томочку

Известный российский исполнитель Александр Медведев или попросту певец Шура, чьи «отшумевшие летние дожди», «холодная луна» и беззубый рот радовали поколение 90-х, посетил Сургут с концертом. Об этом Саша сам рассказал на своей страничке в «Инстаграме», правда, в необычном образе.

На видеокадрах, опубликованных в социальной сети, Шура выступил в образе бабушки Томочки: сварливой старушонки в очках, платке и длинных сапогах. И на фоне высокой горы снега.

- Томочка, что стоишь? – спрашивает «бабушку» голос за кадром.

- Чё стоишь, чё стоишь? Уже полдня стою, лопату жду. Горку хочу. Мужику дала на бутылку, сказал, лопату принесёт и горку будет делать. Ушёл, гад, уже вечереет.

- А зачем тебе горка? Ты уже старая!

- Кататься я хочу! – кричит бабулька.

shuramedvedev Сургут, Томочка и горка

За день до этого певец побывал с концертом в Ноябрьске (ЯНАО). По словам артиста, он просто «офигел»: в Москве – жёлтая листва, а в Ноябрьске – шестиметровые сугробы.

- И никто не додумался мне сказать, что тут такая погода. А я в лёгеньком пуховичке, в летних туфельках на босу ногу. Дурак-дураком, честное слово. Ну, что… будем танцевать и радовать. Привет, Ноябрьск!