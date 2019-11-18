2019-11-18T11:55:52+03:00
Звезды

«Кататься я хочу»: высокие сугробы Сургута превратили певца Шуру в бабушку Томочку

Известный исполнитель приехал в Югру с концертом [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Высокие сугробы Сургута превратили певца Шуру в бабушку Томочку. Фото: скриншотВысокие сугробы Сургута превратили певца Шуру в бабушку Томочку. Фото: скриншот
Изменить размер текста:

Известный российский исполнитель Александр Медведев или попросту певец Шура, чьи «отшумевшие летние дожди», «холодная луна» и беззубый рот радовали поколение 90-х, посетил Сургут с концертом. Об этом Саша сам рассказал на своей страничке в «Инстаграме», правда, в необычном образе.

На видеокадрах, опубликованных в социальной сети, Шура выступил в образе бабушки Томочки: сварливой старушонки в очках, платке и длинных сапогах. И на фоне высокой горы снега.

- Томочка, что стоишь? – спрашивает «бабушку» голос за кадром.

- Чё стоишь, чё стоишь? Уже полдня стою, лопату жду. Горку хочу. Мужику дала на бутылку, сказал, лопату принесёт и горку будет делать. Ушёл, гад, уже вечереет.

- А зачем тебе горка? Ты уже старая!

- Кататься я хочу! – кричит бабулька.

shuramedvedevshuramedvedev
Сургут, Томочка и горка
8567 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

За день до этого певец побывал с концертом в Ноябрьске (ЯНАО). По словам артиста, он просто «офигел»: в Москве – жёлтая листва, а в Ноябрьске – шестиметровые сугробы.

- И никто не додумался мне сказать, что тут такая погода. А я в лёгеньком пуховичке, в летних туфельках на босу ногу. Дурак-дураком, честное слово. Ну, что… будем танцевать и радовать. Привет, Ноябрьск!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лишний вес и метаболический синдром – как победить?
Лишний вес, неконтролируемая тяга к сладкому, круглосуточное чувство голода и жажда съесть все, что попадается под руку – все это может быть симптомами метаболического синдрома, или нарушения обмена веществ, если сказать проще
Новости 24
Жительницы Нижневартовска пострадали от услуг неквалифицированного косметолога
В Нефтеюганске с поличным задержан наркосбытчик
В Ханты-Мансийске из-за дефектов снесли недостроенный ледовый городок
Ноябрь не жалеет снега для жителей Нижневартовска
На защиту парка, на месте которого власти Сургута планируют построить автовокзал, вышли более 300 горожан
За минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублей
В Нефтеюганске научно-исследовательский проектный институт задолжал сотрудникам почти 5 миллионов рублей
Увидеть месторасположение всех граффити в Нижневартовске теперь можно на карте 2ГИС
Жителю Нефтеюганска грозит до восьми лет тюрьмы за разбойное нападение
В Сургутском районе в тройном ДТП погиб молодой водитель «Хендай солярис»
В Нижневартовске ищут маньяка, который угрожал 8-летним девочкам
Погода в Югре 18 ноября: морозы и северный ветер
Пожарные спасли из горящей многоэтажки в Нефтеюганске пять спящих людей
В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»
Жителям Нижневартовска напоминают: провалиться под неокрепший лёд - плёвое дело
В Сургуте приняты меры, которые позволят избежать отключения электроэнергии на дачах
Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав
Погода в Югре 17 ноября: холодно и снег
Сургутянин, желая получить компенсацию за БАДы, лишился почти миллиона рублей
Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, что выходить на водоемы опасно