Итоги недели в Югре: рассказываем о главных новостях округа с 4 по 10 ноября 2019 года

Рассказываем читателям «Комсомольской правды – Югры», дайджест основных событий минувшей недели. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. Начнем с погоды. Она принесла жителям Югры массу неприятностей на этой неделе. Сильные снегопады и метели обрушились на округ. Жители Сургута, Когалыма, Нижневартовска, Ханты-Мансийска жаловались на невычищенные дороги и снежные завалы. Затем в округ пришло потепление и дожди. Дороги превратились в каток. Коммунальные службы до сих пор разбираются с последствиями буйства стихии. Сейчас в Югре стоят 20-градусные морозы, а по ночам столбики термометров показывают до 30 градусов со знаком минус.

Непогода обрушилась на Югру. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

2. Самая важная новость этой недели – открытие памятника, погибшим в ДТП 4 декабря 2016 года детям-гимнастам и тренерам в Нефтеюганске. Торжественное мероприятие состоялось 9 ноября возле постоянного места занятий акробатов – дворца спорта «Сибиряк». Установку памятного знака инициировали родители погибших и пострадавших спортсменов. «Древо жизни» выполнено из бронзы, высотой 3,5 метра. В основе композиции – дети на тренировке по спортивной акробатике. В центре – символичное «древо жизни».

3. В Ханты-Мансийске 7 ноября отравилась угарным газом семья из десяти человек, 8 из которых дети. Родители купили для обогрева дома газовый генератор, который неправильно подсоединили угарный газ шел прямо в жилые комнаты. По счастливой случайности обошлось без погибших. В этой связи сотрудники МЧС в очередной раз напоминают югорчанам о правилах пользования печным отоплением.

4. В Нягани сотрудники «Центроспас-Югории» провели спасательную операцию и спасли провалившуюся в полынью реки собаку. Животное было доставлено в клинику.

5. В Сургуте медики экстренно прививают пассажиров рейса «Махачкала-Сургут» от кори. Годовалый ребенок с матерью прилетел рейсом «Махачкала-Сургут» 27 октября. В самолете было 185 пассажиров. Известно, что мать с ребенком далее на поезде отправилась на Ямал. Через несколько дней в больницы стали поступать пациенты с корью, которые прилетели на одном самолете.Идет поиск всех, кто контактировал с больным ребенком.

6. Губернатор Югры Наталья Комарова официально запретила чиновникам использовать мат и критиковать власть, в том числе, ставя одобрительные лайки под компрометирующими власть новостями.

Имя Ильмира Ханова увековечили в здании полиции Сургута. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

7. В Сургуте установлена стела в память погибшего сотрудника полиции Ильмира Ханова. 24-летний сотрудник ППС погиб от ножевого ранения сотрудника МЧС Филипа Иноземцева 1 августа текущего года.

8. Стало известно, что Всемирная шахматная олимпиада в Ханты-Мансийске не состоится. Международная шахматная федерация перенесла Всемирную шахматную олимпиаду 2020 года из Ханты-Мансийска в Москву.