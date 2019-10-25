Югру на конкурсе «Народный участковый-2019» представит полицейский из Мегиона

«Невероятно скромный» - так говорят коллеги об участковом уполномоченном полиции из Мегиона, старшем лейтенанте Сабухи Аббасове. Полицейский набрал рекордное количество голосов в конкурсе «Народный участковый - 2019» - 1994 на региональном этапе, что говорит о большом доверии населения. Так кто же он, народный участковый Югры?

Мне нравится общаться с людьми

Сабухи Аббасов пришел в ряды полиции в 2010 году, после службы в рядах вооруженных сил РФ. Сначала молодой человек познал тяготы работы во вневедомственной охране, затем в патрульно-постовой службе, а в мае 2015 года, перевелся в службу участковых уполномоченных полиции.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры», народный участковый рассказал, что больше всего в своей работе любит общаться с людьми и помогать им.

- Мне больше нравиться общаться с людьми, помогать им в решении их проблем, предостерегать их от всяческих невзгод, также общаться с коллегами, чувствовать себя на своем месте, знать, что выбранная мною профессия нужна обществу. Благодаря своей работе я постоянно получаю для себя новые знания, совершенствуюсь, благодаря этому, я лучше начинаю разбираться в людях, что дает мне возможность выстроить доверительные отношения с гражданами, проживающими на моем административном участке, - говорит Сабухи Аббасов.

Полицейский считает, что работа участкового заключается в том, чтобы найти подход к каждому человеку в отдельности, понять его. Участковый должен быть, прежде всего, психологом. Нужно проявлять большое терпение, сдержанность.

Найти подход к людям у Сабухи действительно получается. На его административном участке №17 – поселке городского типа Высокий проживает около 4 тысяч человек. Старший лейтенант является примером для коллег, каким именно должен быть участковый. Все население поселка знает Сабухи Абассова, что говорится, в лицо. Люди отмечают, что он всегда приходит на помощь.

Сдержанный, воспитанный, культурный, скромный и отзывчивый – только такие прилагательные поступали от жителей поселка во время опроса об их участковом.

Сам Сабухи при таком внимании журналистов и народной любви граждан смущается, а после добавляет, что в его работе приходится сталкиваться и с негативом.

По долгу службы он занимается профилактикой преступлений и правонарушений на обслуживаемом административном участке. Приходится посещать асоциальные семьи, где далеко не всегда рады приходам полиции.

- Мы понимаем, что наша работа – это работа помогать людям, только жаль, что не все люди понимают то, что мы хотим до них донести, - с грустью отмечает Сабухи.

Сабухи Аббасов уважаем среди жителей поселка Высокий

На конкурс выдвинуло начальство

О конкурсе «Народный участковый» Сабухи знал и раньше, но не пробовал выдвигать свою кандидатуру. За него это сделало высшее руководство, и, как оказалось, было правым.

- В конкурсе «Народный участковый-2019» я стал участвовать благодаря своим руководителям, которые решили, что за пятый год службы в подразделении участковых уполномоченных полиции, я набрал достаточно опыта и знаний, для того чтобы представлять наш город и наш отдел полиции, - рассказывает Сабухи Аббасов.

Старший лейтенант уверен, что победу в окружном конкурсе ему обеспечили жители вверенного ему участка и многие другие людям, которые знают и уважают его.

- Хочу выразить огромную признательность всем, кто за меня проголосовал. В настоящее время на меня возложена большая ответственность, ведь впереди третий этап и мне предстоит представлять наш округ на заключительном этапе конкурса, - обращается к югорчанам народный участковый.

Коллегам Сабухи желает стойкости в работе, благополучия в семейной жизни и терпения.

- Будьте внимательны и отзывчивы к людям, помогайте им, ведь в этом и заключается смысл нашей работы, - говорит старший лейтенант.

В чем заключается работа участкового?

Главная цель, которую ставит перед собой участковый Сабухи Аббасов, это оказание жителям поселка помощи во всех возникающих вопросах, в первую очередь в вопросах правопорядка. Начиная с внимательного общения и сочувствия и заканчивая сохранением безопасности жизни людей в любой ситуации.

- Каждый вызов, каждый случай который происходит на обслуживаемом мною административном участке, является для меня запоминающимся, так как каждому обратившемуся мы должны найти индивидуальный подход в решении его проблем, рассказывает народный участковый.

Громких дел раскрывать участковым не приходится. Однако и в его жизни был эпизод, когда он сумел раскрыть преступление в сфере миграционного законодательства. Житель Молдавии незаконно проживал на его участке. Ранее иностранец уже был выдворен за границу РФ, но, сменив имя, вновь вернулся в Югру. Старший лейтенант выявил нарушителя, провел кропотливую работу с документами. Вскоре мигранта, по решению суда, депортировали на родину.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ФИО - Аббасов Сабухи Ариф оглы

Дата рождения – 22 июня 1990 год

Образование – Высшее (окончил ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, юрист, «юриспруденция»)

Семейное положение – холост, детей нет

Специальное звание – старший лейтенант полиции

Место службы - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мегиону, г. Мегион, ул. Строителей д.13.

Коллеги отмечают, что Сабухи Аббасов полностью отдается работе. За текущий год полицейским было раскрыто 5 преступлений и составлено более 200 административных протоколов по линии миграции, мелкого хищения, хулиганства и бытовых ссор.

СПРАВКА «КП»

Заключительный этап Всероссийского конкурс «Народный участковый-2019» стартует 1 ноября 2019 на сайте издания «Комсомольская правда» - информационного партнёра конкурса. Среди победителей регионального этапа выберут лучшего полицейского.