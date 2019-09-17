Нужно ли менять ценз оседлости – решат югорчане

На портале «Открытый регион – Югра» стартовало голосование «Развитие жилищной сферы». Опрос, в котором могут принять участие жители округа, позволит принять управленческое решение по вопросу ценза оседлости.

Напомним, в начале сентября 2019 года инициативная группа югорчан предложила изменить условия мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» – «Предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя), гражданам из числа молодых семей, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, субсидии на погашение задолженности по полученным ипотечным кредитам».

По условиям мероприятия субсидия предоставляется семьям, имеющим 3-х и более детей, семьям, имеющих детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя). Также по условиям данного мероприятия заявитель должен постоянно проживать в автономном округе не менее 15 лет на дату исключения из единых списков, получать за счет средств бюджета автономного округа компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным до 31 декабря 2013 года, в т. ч. рефинансируемого после этой даты.

Инициативная группа предложила снизить срок проживания в автономном округе для участников этого мероприятия с 15 до 6 лет.

На встрече инициативной группы с уполномоченным по правам человека, руководителем Общественной палаты Югры была достигнута договоренность вынести этот вопрос на всенародное обсуждение.

16 сентября опрос о снижении ценза оседлости открылся на портале «Открытый регион – Югра» в разделе «Сервисы»/ «Социологическая служба». Жителям округа предлагается ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы снижение срока проживания в Югре до 6 лет?»

Голосование продлится месяц. Принять участие в опросе могут только зарегистрированные пользователи портала Госуслуг. Идентификация поможет сделать процесс голосования предельно честным и избежать фальсификаций.

Кроме голосования на портале обсуждение вопроса «нужны ли изменения условий госпрограммы?» пройдут на офлайн-встречах в муниципальных образованиях Югры.