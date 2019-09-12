Зазеленело: В Югре к приезду министра покрасили елочки и траву

Власти югорского города Когалыма навели порядок в городе в буквальном смысл слова. К приезду больших гостей они выкрасили деревца и даже траву в яркий зеленый цвет, чтобы северная красота не слишком шокировала министра, который живет в европейской части России.

Большая рабочая поездка министра спорта РФ Павла Колобкова и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой состоялась в Когалым во вторник 10 сентября. Почетные гости побывали на главных промышленных, спортивных и социальных объектах города и высоко оценили уровень инфраструктуры когалымчан. Однако мало кто знает, что помимо реальных объектов и дел, местные власти решили пустить пыль в глаза, а если быть точнее пульверизатор на траву, для приезжих.

Приукрашивание города не осталось в стороне от зорких глаз и камер жителей Когалыма. Они зависали видео с курьезной ситуацией и запустили его в соцсети.

Так, 9 сентября в соцсети ВКонтакте в паблике «Подслушано Когалым» горожанин разместил пост с видео, где на площади перед домами №26 и 39 по улице Дружбы Народов были обнаружены покрашенные в яркий зеленый цвет елки.

- Елки покрасили! Обалдеть, крашенные елки! Даже ствол покрасили и траву, - удивляется когалымчанин.

Большинство подписчиков группы к увиденному отнеслись с юмором.

«Пусть себе зарплату тысяч в 30 назначат, 10-рублевыми, и красят в оранжевый. Типа пять тысяч», «зимой снег белить будут», «а мы думали тайга зеленая, а ее, оказывается, красят каждый год», «асфальт местами серый, а не черный, тоже покрасить надо», «наблюдала сей процесс по дороге домой...была "слегка" шокирована увиденным» - пишут комментаторы.

Есть и те, кого увиденное не шокировало:

- Ничего удивительного. Марафет наводят, как и все мы у себя дома перед встречей гостей, или когда макияж накладываем на лицо, или когда любимое авто тюнингуем и т.д. Главное, чтобы не во вред ёлочкам. В конце концов ёлки тоже пересаженные, для декора – пишет когалымчанка.

Добавим, что елки ранее были пересажены и пожелтели, так как приживаются в городской черте. Потому и было решено их покрасить эмульсионной краской, что вскоре смоется. Большие гости уже уехали, а крашенные елочки будут радовать и смешить глаза горожан до начала затяжных дождей.