2019-09-03T14:36:13+03:00
Происшествия

В двигатель самолёта Utair, вылетавшего из Нижневартовска в Тюмень, попала птица

Пассажиры вылетели на три часа позже
Алексей КОСЕНЧУК
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В двигатель самолёта Utair, летевшего из Нижневартовска в Тюмень, попала птицаВ двигатель самолёта Utair, летевшего из Нижневартовска в Тюмень, попала птицаФото: Татьяна Коркина
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Самолёт авиакомпании UTair, выполнявший стыковочный рейс №316 в нескольких городах России, в том числе и в Тюмени, не смог вовремя вылететь в город прибытия. Дело в том, что в двигатель ATR-72 попала птица, и вылет пришлось отложить.

Из расписания на онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино» видно, что первоначально самолёт должен был вылететь в 9.45 из терминала А, но из-за ЧП рейс перенесли на 12.36.

Онлайн-табло Рощино. Фото: скриншот

Онлайн-табло Рощино. Фото: скриншот

В Казань, с промежуточной посадкой в Уфе, пассажиры вылетели в 13:43, хотя первоначальное время отправления – 10:35.

Как рассказали «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе авиакомпании, рейсы Нижневартовск—Ханты-Мансийск—Тюмень—Уфа—Казань выполняются с задержкой. Резервный борт для вылета в Тюмень прилетел в Нижневартовск из Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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