Жителю Югры, совершившему захват самолета, удалось избежать уголовной ответственности

Пассажиру рейса «Сургут-Москва» Павлу Шаповалову, совершившему захват самолета, зачитали приговор. Суд по громкому делу, получившему общественный резонанс, завершился.

Напомним, что 22 января 2019 года 41-летний мужчина во время полета на воздушном судне «Боинг-737-800», будучи в хлам пьяным, ворвался в кабину к пилотам «Аэрофлота» и, угрожая оружием, требовал развернуть самолёт в сторону Афганистана. Командир воздушного судна тогда принял решение совершить вынужденную посадку в городе Ханты-Мансийск, где «захватчика» уже ждали.

Следователи возбудили против него уголовное дело по факту захвата воздушного судна в целях угона, совершенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Позже, отвечая на вопросы оперативников, житель Угута Шаповалов не смог ответить, зачем просил развернуть самолёт до Афганистана. По его словам, «ему туда не надо было».

Для сбора необходимых доказательств - в качестве свидетелей и потерпевших было допрошено не менее 100 человек. Следователи уточняют, что в ходе предварительного следствия проведено 11 экспертиз, среди которых и комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В соответствии с ее заключением мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством.

- Постановлением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера, - сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Проще говоря, его отправят на принудительное лечения в психиатрическую клинику, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/728585" frameborder="0"></iframe> Судебный процесс над угонщиком самолета, выполнявшего рейс «Сургут-Москва», завершился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мне туда было не надо»: Павел Шаповалов не смог объяснить, зачем требовал у пилотов отправить самолёт в Афганистан (Подробнее).

«Я знал, что у него не все дома»: что известно о дебошире Павле Шаповалове, пытавшемся развернуть самолёт в Афганистан (Подробнее).

«Захватчика» самолёта «Сургут-Москва», требовавшего развернуть судно в Афганистан, признали невменяемым (Подробнее).