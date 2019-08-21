Не для Нотр-Дам-де-Пари наша лиственница росла: югорчане создали петицию против продажи сибирского дерева

Недавно югорского мастера резьбы по дереву Александра Резанова пригласили на реставрацию Нотр-Дам-де-Пари, который в апреле этого года сильно пострадал от пожара. Правда, с уточнением, что неплохо бы было, если бы он привез с собой 200-300-летние лиственницы. Новость о том, что сибирское дерево практически бесплатно могут отдать французам, вызвала у многих недовольство. В сети появилась петиция против продажи югорской лиственницы.

«Не дадим французам нашей лиственницы»

Автор петиции Александр Николаев задался вопросом, неужели в России «нет своих проблем, на которые целесообразно было бы использовать эти ресурсы». В качестве примеров, где можно использовать дерево, он предложил строительство жилья для нуждающихся, восстановление памятников архитектуры России и так далее.

На момент публикации статьи, петицию подписала почти сотня человек, которые считают, что грех это – трогать лиственницы, ведь они росли не для Нотр-Дам-де-Пари, а для нашей страны.

Сорная древесина

Между тем, Александр Резанов считает, что лиственницы в России столько, что хватит и на Россию, и на Париж. Тем более, что дерево это с особенными свойствами.

- У нас лиственницу ведь почти нигде не используют. Нельзя плохо про дерево говорить, так что скажу ласково – это сорная древесина. Сюда же относится осина и береза. Хотя из березы в лучшем случае мебель делают, а из осины – спички. Из лиственницы же – ничего, - пояснил мастер.

При этом он вспомнил исторический факт – в прошлом лиственницу поставляли в Венецию. Дело в том, что «второй дуб» не гниет в воде и довольно прочный. При этом целые дома или храмы из лиственницы на Руси никогда не строили. И это тоже сложилось исторически, поскольку ее древесина хорошо впитывает и удерживает влагу, а в итоге повышается риск заболеть туберкулезом.

Александр Резанов - известный реставратор, художник, скульптор, резчик по деревуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сейчас же речь идет даже не о молодых деревьях, а о старых, которые перезрели, которым по 200, 300 лет. С учетом того, что запасы лиственницы у нас сумасшедшие, раз ее никуда не используют, то не вижу тут проблемы с дефицитом. Я не знаю, лучше или хуже будет, если дерево в тайге упадет и сгниет, или пожар его уничтожит, ведь чем больше захламленность, тем больше риск пожара, - прокомментировал Александр Резанов.

Тем не менее, он не собирается ни с кем спорить, если вывоз древесины в Париж запретят.

Мастера невидимого фронта

Вообще Александр Резанов не ждет от своего участия в восстановлении собора особой популярности. Ведь реставраторов никто не знает, в отличие от художников или скульпторов.

- Это мастера невидимого фронта, те, которые делают добро и о которых никто не знает. Да и пригласили меня не для больших работ. Не думаю, что я там иконостас буду реставрировать, в лучшем случае дадут работу, которая не связана с большой точностью. Ну может, витраж какой отреставрирую, - поделился предположением Рязанов.

Более полную информацию о своем участии в восстановлении собора мастер узнает примерно 13 сентября. В это время он планирует попасть в Париж, так сказать, на разведку. А пока даже в представительстве ЮНЕСКО в Москве не знаю, зачем Парижу понадобилась югорская лиственница. Мастер предположил, что она нужна будет для восстановления прочных элементов.

«Дурацкие» картины и Пол Маккартни

Пока же в ожидании поездки Александр Резанов продолжает творить. На подходе одна из его, как он их сам называет, «дурацких» картин.

- Они просто дурацкие, но почему-то людям так нравятся. Заказывают у меня по десять раз одну и ту же. Сейчас вот я натягиваю холст для картины «Семья ханты и Дональд Трамп собирают морошку в районе Сургута». У него лукошко будет полное морошки, природа вокруг, понятно, что где-то рядом охранники в камуфляже стоят. А с другой стороны медведь вышел посмотреть, что тут происходит. Картина будет иметь большой успех, - смеясь, рассказал идею картины мастер.

Югорского мастера резьбы по дереву Александра Резанова пригласили на реставрацию Нотр-Дам-де-ПариФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме живописи, в этом году Александр Резанов планирует изготовить деревянную скамейку под названием «Битлз». Ее он предложит поставить в одном из городских общественных пространств. Для изделия у него уже подготовлен корень выгоревшего внутри кедра.

- Специально для него сделаю гриф, натяну струны и на таком импровизированном инструменте сыграю первые аккорды «Yesterday». А потом отправлю Полу Маккартни и приглашу его на открытие скамейки, - пошутил скульптор.

Для справки

Югорский мастер Александр Резанов родился в Ханты-Мансийске. Окончил Выборгское авиационное училище. Обслуживал вертолеты, работал бортмехаником. Потом переучился и стал дизайнером в парке «Самаровский чугас», реставратором в Музее Природы и Человека. Сейчас ему 65 лет, и он известный реставратор, художник, скульптор, резчик по дереву.