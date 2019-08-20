Уплыли на отцовской моторке: в Югре вторые сутки ищут двух подростков-рыбаков

В югорском селе Саранпауль пропали два мальчишки 15 и 17 лет. Панику подняли местные жители, которые накануне обнаружили в 8 километрах от села лодку с заведенным мотором. Она одиноко плыла по реке Ляпин, но была пуста, чем и насторожила сельчан. Люди сразу вызвали спасателей и полицию.

Как выяснилось, юноша 2003 года рождения со своим другом-сверстником уплыл на отцовской моторной лодке «Казанка», чтобы половить рыбу. Об этом сообщил сам отец. По его словам, сын отправился на рыбалку 19 августа около 10 часов утра и до сих пор не выходил на связь.

Детей уже сутки ищут и в воде, и в лесу. В поисковых мероприятиях задействованы спасатели, полиция, следственный комитет и местные жители. В «Центроспас – Югория» рассказали, что их специалисты обследуют воду, район предполагаемого утопления уже изучили с помощью специального оборудования на площади пять тысяч квадратных метров, но пока результатов нет. Поиски продолжаются.

- На данный момент в этом районе находится 10 лодок и 20 человек - шесть спасателей, родственники. Дополнительно должны были выехать с Саранпауля местные жители. Там организовали масштабные поиски, но пока никаких следов, - прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в «Центроспас – Югория».

Тем временем, Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре уже возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростков. Следственно-оперативная группа выехала в Саранпауль.

- Все обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетних устанавливаются. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, - отметили в следственном управлении.

К поискам подключилась и сельская администрация. Глава поселения Павел Артеев провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы организовать дальнейшие поисково-спасательные мероприятия.

Между тем, в Югре становится все прохладнее. Ночью температура воздуха опускается до пяти градусов. По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в округе возможен небольшой дождь, днем температура +17, +22 ºС, ночью +5, +10 ºС.