Найдены мёртвыми: в Югре спасатели обнаружили тела пропавших на рыбалке мальчиков

Пять нескончаемо долгих дней для родителей пропавших на рыбалке мальчишек завершились днём 23 августа. Сразу в две семьи посёлка Саранпауль Берёзовского района Югры пришло страшное горе. Тела их детей спасатели обнаружили на дне реки.

Совсем как взрослые

Друзья-подростки Димка и Андрюшка (имена изменены ред.) росли обычными мальчишками. Только их жизнь сильно отличалась от жизни сверстников с «большой земли». Основанный оленеводами югорский посёлок Саранпауль, расположенный на правом берегу реки Ляпин, находится далеко от крупных городов Югры, и жизнь тут идёт своим чередом. В короткое лето сельчане готовятся к долгой и суровой зиме, запасаются топливом и продуктами, собирают дикоросы. Дети в суровом посёлке рано взрослеют. Сами купаются на реке, помогают взрослым по хозяйству, сами отправляются рыбачить.

Рыба в югорских реках крупная. Фото с сайта pixabay.com

Так было и в этот раз. 15-летний Дима и 14-летний Андрей готовились к школе. Меньше чем через две недели они пойдут в 9 и 8 классы местной школы. Вновь будут грызть гранит науки и веселиться с одноклассниками. В понедельник 19 августа ребята, как обычно, собрались порыбачить на щуку и окуня. В этих диких местах рыба водится необычайно крупная. Старший из мальчиков взял отцовскую моторную лодку. Не в первый раз, между прочим, совсем как взрослый. Законом, конечно, запрещено. Но в труднодоступных северных сёлах свои законы. Мальчишки взяли снасти, прикорм, оделись так, чтобы их не съели живьём кровососы, сели в лодку и отправились рыбачить подальше от посёлка.

Плыла пустой по реке

Родители Димы и Андрея знали, что дети отправились рыбачить, но не беспокоились – обычная мальчишеская забава, которая, к тому же, и промысловая. Все саранпаульские ребята ежедневно отправляются на реку-кормилицу. Тревогу принесла одиноко плывущая по реке лодка. В ней никого не оказалось. Жизнь двух семей с 19 августа 2019 года больше никогда не будет прежней.

Лодка плыла одна по реке. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» в пресс-службе «Центроспас-Югории» рассказали, что 19 августа им поступило сообщение, что в 8 километрах от посёлка Саранпауль обнаружена моторная лодка «Казанка» с работающим двигателем. В лодке никого не оказалось. Прибывшие на место спасатели узнали, что лодку подросткам дал отец одного из мальчиков. Они отравились на рыбалку около 10 утра и больше их никто не видел.

- На данный момент в этом районе находится 10 лодок и 20 человек - шесть спасателей, родственники. Дополнительно должны были выехать с Саранпауля местные жители. Там организовали масштабные поиски, но пока никаких следов, - рассказали спасатели на второй день поисков.

Тем временем, Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростков. Следственно-оперативная группа выехала в Саранпауль.

- Все обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетних устанавливаются. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, - отметили в следственном управлении.

На поиски мальчиков подняли вертолётФото: Татьяна Коркина

На третий день, 21 августа, к поискам мальчиков был привлечен вертолет МИ-8, который совершил облёт территории, где могут находиться пропавшие дети.

Первые страшные вести пришли именно на третий день. Спасатели обнаружили прибившиеся к берегу резиновые сапоги одного из юных рыбаков. Их обнаружили в 300 метрах выше по течению от места обнаружения лодки.

Но тогда у родителей, спасателей, следователей, полиции, волонтёров, местных жителей, всего в поисковой операции принимали участие около 40 человек, ещё были надежды найти парнишек живыми. Может на берег выплыли и плутают по лесу в ожидании помощи, - такие мысли держали у себя в голове взрослые. Не сбылось…

Найдены мёртвыми

Первым на дне реки нашли тело одного из мальчиков. Информация об этом тотчас разнеслась по посёлку.

- 23 августа в воде найдено тело одного из подростков. Его обнаружили с помощью специального оборудования. Поиски второго ребенка продолжаются, сообщили в полдень спасатели.

Проводятся ряд экспертиз. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

А вскоре установили местонахождение второго ребёнка.

- В ходе поисковых мероприятий, проводимых силами спасателей, местных жителей-добровольцев, сотрудников полиции сегодня, 23 августа, тела пропавших юношей были обнаружены в реке с помощью специального оборудования примерно в 500 метрах от лодки. При визуальном осмотре тел видимых телесных повреждений не выявлено. Для установления точной причины смерти будут проведены судебно-медицинские экспертизы, сообщили в следственном комитете Югры. Поиски завершены.

В ведомстве добавили, что следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. Допрашиваются родственники подростков, их одноклассники и знакомые, назначен комплекс экспертиз.