В Сургуте полицейский, погибший от рук сотрудника МЧС, будет представлен к награде

Погибший от рук сотрудника МЧС Филиппа Иноземцева сержант полиции города Сургута Ильмир Ханов будет представлен к государственной награде посмертно.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» врио начальника УМВД по ХМАО-Югре сообщил, что сейчас готовятся документы Ильмира Ханова для представления к государственной награде посмертно. Его раненый напарник младший лейтенант Александр Царегородцев получит ведомственную награду. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Кроме того, семья Ильмира Ханова, которая проживает в Башкирии, получит компенсацию в размере трёх миллионов рублей, ежемесячную пенсию и льготы при оплате услуг ЖКХ.

Ведомство взяло на себя расходы по отправке тела сержанта Ханова для захоронения на родину – в Дюрдюлинский район республики Башкортостан. Похоронили Ильмира с воинскими почестями – под звуки оркестра и выстрелы караула.

Сургутские полицейские отметили, что Ильмир намеренно увел от линии огня своего напарника Александра и спас коллегу от гибели.

Напомним, жуткий случай произошёл в Сургуте 1 августа. Жильцы дома на улице Пушкина около десяти вечера позвонили в дежурную часть полиции с сообщением, что во дворе дома находится дебошир. Ближе всех к месту происшествия оказались сотрудники патрульно-постовой службы 24-летний Ильмир Ханов и 27-летний Александр Царегородцев. Прибыв на место вызова, они заметили мужчину, как позже выяснится, 37-летнего сотрудника МЧС Филиппа Иноземцева. Дебошир напал на полицейских с ножом. Ильмир Ханов погиб на месте во время исполнения своих служебных обязанностей. Александру удалось отбить атаку нападавшего, но он был ранен. Ликвидировать преступника помогли подоспевшие сотрудники Росгвардии.

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