2019-08-02T18:34:49+03:00
Происшествия

В сети появились страшные кадры убийства полицейского в Сургуте

Убийца до последнего бил инспектора ППС ножом [видео]
Дмитрий Терентьев
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Драма развернулась во дворе дома 1 на улице Пушкина в Сургуте прошлой ночью. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреДрама развернулась во дворе дома 1 на улице Пушкина в Сургуте прошлой ночью. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Новые подробности убийства полицейского Ильмира Ханова в Сургуте могут шокировать любого. Кадры с видеорегистратора сегодня слили в сеть: на них можно увидеть последние мгновения жизни, но не самого Ильмира, а его убийцы Филиппа Иноземцева.

Перестрелка во дворе дома на Пушкина, 1 напоминает кадры какого-то ужасного боевика.

Вот патрульная машина поворачивает во двор, вот слышны первые хлопки, те самые, которые жители дома приняли за фейерверк, вот в свете фар мелькает человек в форме, за ним бежит грузный мужчина в футболке с кровавым пятном, вот на асфальте неподвижно лежит полицейский. Очевидно, что это Ильмир.

- Давай сюда еще экипаж! – кричит голос за кадром.

Мужчина в футболке возвращается в круг света от фар. Это Иноземцев. Теперь убегает он. Снова слышны хлопки. Пули чиркают об асфальт, выбивая искры. Иноземцев падает, пытается перекатится по асфальту, встать. Явно видно, что в него уже не раз попали. Но он, как заговоренный. И вдруг ползет к лежащему Ильмиру. И снова начинает резать его ножом.

От Ильмира его оттаскивают уже трое полицейских. Оттаскивают, крутят руки. Иноземцев не сопротивляется.

Все происходит очень быстро, в течении минуты. За это время на видео слышно 12 хлопков.

Напомним, все описанное произошло в Сургуте накануне, вечером 1 августа. Около 22 часов по местному времени на пульт оперативного дежурного поступил вызов: жаловались на неадекватного мужчину во дворе дома на Пушкина. Экипаж ППС приехал примерно в 22-30.

Инспектор Александр Царегородцев и инспектор Ильмир Ханов увидели подозрительного мужчину, но, видимо, он не показался им опасным. Подошли, обратились с вопросом. И тут мужчина вскочил и ударил Ильмира. Он успел ранить Александра. Но тот открыл огонь по нападавшему и вызвал подмогу. Все остальное действие попало на видеорегистратор машины росгвардейцев, которые прибыли следом.

Филипп Иноземцев убит. Предположительно он был в состоянии наркотического опьянения. 24-летний инспектор Ильмир Ханов погиб, исполняя служебный долг. Его напарник Александр Царегородцев находится в больнице. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В МЧС России по ХМАО-Югре по факту ликвидированного сотрудника проводится проверка. В следственном комитете Югры возбудили уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.

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Начальник полиции Сургута навестил в больнице раненого ночью полицейского

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Видео зверской расправы над полицейским в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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