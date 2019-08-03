2019-08-03T18:33:28+03:00
Происшествия

ЧП в Югре: в Саранпауле подтопленными остаются 20 дворов и 4 дома

От эвакуации люди отказываются
Анна Полякова
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В Саранпауле подтопленными остаются 20 дворов и 4 дома Фото: 86.mchs.gov.ruВ Саранпауле подтопленными остаются 20 дворов и 4 дома Фото: 86.mchs.gov.ru
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Югры обсудила ситуацию по подъему воды на реке Ляпин в сельском поселении Саранпауль. Режим «Чрезвычайная ситуация» введен здесь со 2 августа.

Со вчерашнего дня вода ушла на 4 сантиметра. К вечеру 3 августа уровень составляет 1156 сантиметров. Подтопленными остаются 20 дворов и 4 индивидуальных жилых дома. В них остаются 6 человек. От эвакуации люди отказываются. Между тем, гражданам помогают в вывозе предметов обихода, а также организована доставка питьевой воды. Спасатели и муниципальные службы в поселении осуществляют круглосуточное дежурство.

Как сообщил глава муниципалитета Владимир Фомин, мероприятия по проверке системы оповещения, подготовке пункта временного размещения, проверке запасов продуктов питания, подготовке техники для эвакуации и проведения технических работ были выполнены заблаговременно.

Замглавы региона Всеволод Кольцов поручил службам ускоренно организовать подготовку документов для выплаты матпомощи владельцам пострадавших домовладений, а также обеспечить граждан продовольственными пайками.

Начальник ГУ МЧС России по ХМАО Петр Кугуй поручил предусмотреть проведение превентивных мероприятий в целях исключения возможности дальнейшего подтопления жилых домов.

По данным центра гидрометеорологии в ближайшее время в Березовском районе местами ожидаются осадки. Соответствующим департаментам округа и органам местного самоуправления поручено спрогнозировать ситуацию по наихудшему сценарию развития, продолжить работу по оказанию всесторонней помощи населению, акцентировать внимание на оповещении людей, особенно в ночное время, и готовности спасательных служб к эвакуации при необходимости.

Также заместитель губернатора Андрей Зобницев потребовал подготовить уточненный план переселения граждан с подтапливаемых территорий по всем муниципальным образованиям Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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