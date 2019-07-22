Пострадавший в Тунисе житель Югры прибыл спецрейсом в клинику Москвы

Житель Югры - Александр Воробъёв, после получения тяжёлой травмы и операции в Тунисе, накануне был доставлен медицинским рейсом в Москву. Мужчина прикован к постели, но верит в выздоровление. Поддерживать тонус югорчанину помогает его верная супруга Неля. Корреспондент «Комсомольской правды-Югры» вновь поговорила с отважной женщиной и узнала, как обстоят дела у семьи после возвращения в Россию.

Температура спала

Высокая температура тела все дни после получения травмы изнуряла тело молодого мужчины. Сложно сказать, помогают Александру поддержка жены и мастерство врачей или родной воздух, но жар начал спадать.

- Температура с 40 градусов спала до 37 впервые за долгое время. Ранее сбить могли только до 38, - рассказывает Неля.

Женщина находится сейчас в одной из клиник Москвы вместе с любимым мужем. Из Туниса медицинский борт их доставил 19 июля. Уже позади поиски 3 миллионов рублей на перелёт. Неля рассказывает, что удивлена, как много людей ей сейчас помогают.

- Все помогают. Кто деньгами, кто советом, кто с жильём. Вот сегодня пойдём метро изучать, как мне добираться до больницы (женщина в Москве сейчас снимает жильё), - рассказывает югорчанка.

Даже в Тунисе к их беде иностранцы отнеслись с пониманием, когда у них заканчивался тур, Неля планировала увезти детей в Югру и вернуться к мужу, но Александр попросил не оставлять его одного. Тогда группа поддержки Воробьёвых подошла к директору отеля «Каррибен Ворлд» с просьбой решить вопрос с проживанием. Владелец сказал: пусть живёт, сколько надо и питается с детишками. Бесплатно.

По её словам, муж держится молодцом. Поначалу плакал, а сейчас верит только в лучшее.

- С такой поддержкой от добрых и отзывчивых людей мы обязательно прорвёмся. Он попросил, чтобы я его сфотографировала и всем показала, что он не отчаивается, и будет бороться за своё здоровье! – заявляет Неля.

Югорчанин прикован к постели, но верит в выздоровление. Фото Нели Воробьёвой

О прогнозе по здоровью пока рано говорить. Александру надо разобраться с дыханием. Сейчас он дышит самостоятельно, но через отверстие из лёгких приходится откачивать жидкость.

У него образовались пролежни на крестце. Нужны мази, памперсы, пелёнки, станки для бритья. Может понадобиться серебряный катетер, который поможет избежать инфекции. Расходов впереди ещё очень и очень много, но женщина верит, что они с мужем справятся. Омрачает разлука с детьми. На выходных знакомые из города Советский забрали детей и увезли к родственникам в Югру.

Спасибо за помощь

Инцидент с российским туристом в одном из отелей Туниса произошёл вечером 13 июля. Жители городского посёлка Зеленоборск Советского района Югры супруги Александр и Неля Воробьевы, а также их двое детей 12-ти и 4-х лет прибыли 6 июля в Тунис на экзотический остров Джерба. Путёвка была куплена по 17 июля. Глава семейства Александр, спускаясь с горки на водном аттракционе в бассейне отеля «Каррибен Ворлд» получил травмы шейного отдела позвонка. Отметим, что мужчина был абсолютно трезв. Пострадавшего сразу же доставили в госпиталь на острове Джерба Ля Дуе, где Александру был поставлен неутешительный диагноз: сложный перелом позвоночника. Он был прооперирован и находился в тяжёлом состоянии. Местные врачи заявили, что Александр нетранспортабелен.

Затраты на транспортировку самолётом составили 3 миллиона 200 тысяч рублей. Эвакуация югорчанина самолетом в сопровождении специализированной бригады в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна в Москву, состоялась 19 июля, По информации Департамента общественных и внешних связей Югры, расходы по оплате перелета частично взяла на себя компания «Газпром межрегионгаз», сотрудником которой является пострадавший.

Неля и Александр Воробьёвы благодарны всем за материальную, моральную и всякую другую поддержку всем неравнодушным людям. Югорчане верят, что справятся с постигшей их семью бедой.

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