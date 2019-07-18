«Мой муж прикован к постели»: югорчанка собирает деньги на транспортировку главы семьи, покалечившегося на отдыхе в Тунисе

Семья Воробьёвых из Ханты-Мансийского автономного округа долго ждала отпуска за границей. Северяне грезили тёплым морем и жарким солнцем, чтобы и дети, и взрослые могли на весь год зарядиться здоровьем и яркими эмоциями. Мечта осуществилась, но радости она не принесла.

Отдых в Тунисе

Жители городского посёлка Зеленоборск Советского района Югры супруги Александр и Неля Воробьевы, а также их двое детей 12-ти и 4-х лет после сборов чемоданов и долгого перелёта наконец прибыли 6 июля в Тунис на экзотический остров Джерба. Первые дни отпуска проходили безмятежно: семья загорала, купалась, пробовала местную кухню, посещала аттракционы и делала бесчисленное количество фото, чтобы потом поделиться ими с друзьями и знакомыми. Путёвка была куплена по 17 июля. До отъезда домой оставалось совсем чуть-чуть, но за четыре дня до перелёта случилось несчастье: глава семейства Александр, на водном аттракционе получил тяжелейшую травму.

Мужчина сломал позвоночник на водном аттракционе. Фото с сайта pixabay.com

С этого момента для его жены Нели и детей начался ад. Женщина металась между тунисскими врачами, посольством и постоянными звонками родным, близким, коллегам, чтобы помочь мужу.

Что произошло

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» Неля рассказала, что 13 июля вечером её 35-летний сильный и крепкий муж Александр оказался прикован к постели. Спускаясь с горки на водном аттракционе в бассейне отеля «Каррибен Ворлд» мужчина получил травмы шейного отдела позвонка. Отметим, что мужчина был абсолютно трезв. Пострадавшего сразу же доставили в госпиталь на острове Джерба Ля Дуе, где Александру был поставлен неутешительный диагноз: сжатие перелома тела позвонка С5 с большой отдачей задней стенки, сильно сжимающий отдел спинного мозга, который представляет собой гиперенгнал Т2 в связи с посттравматическим отёком. Переводя на доступный язык вердикт медиков, это означает, что у Александра сложный перелом позвоночника. Состояние мужчины тяжелоё. Он обездвижен ниже груди и не чувствует до локтя рук. Местные врачи заявили, что он нетранспортабелен.

Александр прикован к постели, ему трудно дышать и он мучается от болей. Фото предоставлено Нелей Воробьевой

Неля добавляет, что столкнулась с большими сложностями. Общаются медики только на французском языке. Ей приходится использовать переводчик на телефоне. Женщина пять дней пытается найти выход из ситуации: она обращалась в посольство РФ в Тунисе. Помочь ей там не смогли, заявив, что будут держать с ней связь. Туристическую путёвки Воробьевы заказывали в «Анекс Тур», а страховку оформляли в страховой компании «Ингосстрах», в которой, как оказалось, не предусмотрена полная оплата медицинских услуг. Женщина звонит знакомым, родственникам, коллегам в попытках найти деньги на перелёт мужу. Во всей этой суматохе с ней находятся дети.

Сегодня утром жена Александра рассказала, что ему накануне сделали операцию.

- Операция прошла, также ни ног, ни кистей рук он не чувствует. Нам нужна срочная терапия, как говорит врач, и дальнейшее лечение. Страховая протянула время, не перечисляя деньги за медицинские услуги, уже четвёртый день мы ждём перечисления. У мужа начались проблемы. Второй день он мучается от болей: ходят осколки, начались проблемы с дыханием. Срочно нужны деньги на самолёт, который транспортирует его в Россию.

В офисе страховой компании, базирующемся в Сургуте, корреспонденту «Комсомольской правды-Югра» прокомментировали по данной ситуации следующее:

- В данном случае наш офис занимается страховыми выплатами постфактум. То есть: пострадавший приносит нам чеки, необходимые документы согласно которым, он получал медицинскую помощь за границей, мы их сканируем и отправляем в головной офис в Москву. После согласования наш клиент получает выплату. В случае с югорчанами, они звонят по телефону горячей линии куратору напрямую, чтобы получить помощь, находясь там.

После операции Александру требуется реабилитация и лечение в Москве

Объявлен сбор средств

По словам Нели, затраты на транспортировку самолётом составляют 3 миллиона 200 тысяч рублей. Часть средств, а именно 1 миллион 700 тысяч она уже нашла, но полтора миллиона пока не удаётся найти. Женщина в отчаянии. Время идёт на часы. Мужу нужна срочная помощь и детей нужно вернуть назад домой. Неля звонит коллегам, работодателям, но сумма для семьи с детьми всё равно остаётся космическая.

Женщина поясняет, что деньги необходимо отравлять на карту Сбербанка 4276 6700 3428 9198 на имя Татьяны Воробьевой – мамы Александра. Так проще, потому что семья до сих пор находится в Тунисе, а мама в России. Все собранные средства пойдут на транспортирование санавиацией в клинику Москвы.

От редакции пожелаем семье Воробьевых скорейшего возвращения домой, а Александру –полного выздоровления.

Справка КП

При наступлении страхового случая необходимо позвонить в страховую компанию по телефону горячей линии. Об этом сообщает представитель одной из страховых компаний Югры.

Оператору на линии необходимо сообщить фамилию, имя застрахованного, номер страхового полиса и период его действия, местонахождение застрахованного, характер требуемой помощи, координаты для обратной связи.

Как правило, за границей между отпускником и страховщиком работает посредник – компания асистанс, которая будет заниматься поиском ближайшей больницы, бронировать билеты и т.д. Номер посредника указан в страховом полисе, который всегда должен быть при себе и обязательно в бумажном виде, так как в небольших городах, электронная версия документа может не поддерживаться. Обычно расходы на телефонную связь со страховщиком покрываются за счёт страховки.

Существует два возможных варианта предоставления оплаты услуг страховой компанией. Первый – страховая компания переводит деньги непосредственно компании, оказывающей услуги застрахованному лицу, например, больнице или авиакомпании. В таком случае никаких дополнительных выплат для клиента не предусмотрено. Второй вариант – застрахованный клиент сам оплачивает услуги или медикаменты, а страховая компания оплачивает всё по возвращении его на родину.

Стоит иметь в виду, что любая ваша трата должна быть согласована с представителем страховой компании, в противном случае в выплате страхового возмещения вам могут отказать.