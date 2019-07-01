2019-07-02T08:14:42+03:00
Происшествия

В Нижневартовске загорелась крыша многоэтажного дома. Эвакуированы 66 человек

Для погорельцев развернут пункт временного размещения в ближайшей школе [ВИДЕО]
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На месте происшествия работают служба скорой помощи, полиция, городские и экстренные службы. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во ВконтактеНа месте происшествия работают служба скорой помощи, полиция, городские и экстренные службы. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте
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В Нижневартовске загорелась кровля многоэтажного дома, расположенного по улице Спортивной, 5а. Спасатели эвакуировали 66 человек. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Чрезвычайно происшествие произошло около 6 часов вечера, когда большая часть жителей уже вернулась домой. Звонок на пульт пожарной охраны поступил примерно в 17:55. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 800 кв. м.

- Горела крыша четырехподъездного пятиэтажного дома. Общее число квартир – 70. В них зарегистрировано 197 жителей. Эвакуировано 66, которые находились в этот момент дома, - отметили в МКУ г.Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

В школе №13 работает пункт временного размещения пострадавших. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

В школе №13 работает пункт временного размещения пострадавших. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

По его словам, на месте происшествия работают служба скорой помощи, полиция, городские и экстренные службы. На спортивную 5а также экстренно прибыл глава Нижневартовска Василий Тихонов. Мэр взял на личный контроль работу городских служб, а также поручил оперативно развернуть пункт временного размещения для пострадавших от пожара жильцов.

Люди приходят в пункт временного размещения вместе с домашними питомцами. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

Люди приходят в пункт временного размещения вместе с домашними питомцами. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

ПВР был организован в течение 15 минут после возгорания на базе школы №13. В первый час после пожара в него обратились 22 человека. Глава города Василий Тихонов пообщался с пострадавшими жителями дома, отметив, что им будет оказана вся необходимая помощь.

- Всем оказывается необходимая помощь. Работает медицинский кабинет. На месте находится заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации города Надежда Волчанина, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Жильцам дом, где произошел пожар, оказывается вся необходимая помощь. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

Жильцам дом, где произошел пожар, оказывается вся необходимая помощь. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

В мэрии добавили, что по данным на 19:48 в пункт временного размещения обратились 37 человек. Восемь из них планируют остаться на ночь. В медицинский кабинет обратились 6 человек с просьбой измерить давление. По словам главного врача детской поликлиники, критических ситуаций нет. Для доставки жильцов до ПВР предоставлен автобус «Лиаз».

Пожар в многоквартирном доме на улице Спортивной 5а в Нижневартовске. Видео vk.com/id266570725.

ИСТОЧНИК KP.RU

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