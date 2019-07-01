В Нижневартовске загорелась крыша многоэтажного дома. Эвакуированы 66 человек

В Нижневартовске загорелась кровля многоэтажного дома, расположенного по улице Спортивной, 5а. Спасатели эвакуировали 66 человек. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Чрезвычайно происшествие произошло около 6 часов вечера, когда большая часть жителей уже вернулась домой. Звонок на пульт пожарной охраны поступил примерно в 17:55. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 800 кв. м.

- Горела крыша четырехподъездного пятиэтажного дома. Общее число квартир – 70. В них зарегистрировано 197 жителей. Эвакуировано 66, которые находились в этот момент дома, - отметили в МКУ г.Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

В школе №13 работает пункт временного размещения пострадавших. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

По его словам, на месте происшествия работают служба скорой помощи, полиция, городские и экстренные службы. На спортивную 5а также экстренно прибыл глава Нижневартовска Василий Тихонов. Мэр взял на личный контроль работу городских служб, а также поручил оперативно развернуть пункт временного размещения для пострадавших от пожара жильцов.

Люди приходят в пункт временного размещения вместе с домашними питомцами. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

ПВР был организован в течение 15 минут после возгорания на базе школы №13. В первый час после пожара в него обратились 22 человека. Глава города Василий Тихонов пообщался с пострадавшими жителями дома, отметив, что им будет оказана вся необходимая помощь.

- Всем оказывается необходимая помощь. Работает медицинский кабинет. На месте находится заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации города Надежда Волчанина, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Жильцам дом, где произошел пожар, оказывается вся необходимая помощь. Фото из группы "Официальный Нижневартовск" во Вконтакте

В мэрии добавили, что по данным на 19:48 в пункт временного размещения обратились 37 человек. Восемь из них планируют остаться на ночь. В медицинский кабинет обратились 6 человек с просьбой измерить давление. По словам главного врача детской поликлиники, критических ситуаций нет. Для доставки жильцов до ПВР предоставлен автобус «Лиаз».