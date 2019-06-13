«Захватчика» самолёта «Сургут-Москва», требовавшего развернуть судно в Афганистан, признали невменяемым

41-летний Павел Шаповалов, который «прославился» на всю Россию при попытке захватить самолёт рейса «Сургут-Москва», признан невменяемым и страдающий психическим расстройством. 22 января 2019 года, будучи в хлам пьяным, он ворвался в кабину к пилотам «Аэрофлота» и, угрожая оружием, требовал развернуть самолёт в сторону Афганистана. К счастью, мужчина оказался не террористом, а всего лишь дебоширом, в «активе» которого оказалось немало административных дел.

Фото: предоставлено специально для КП

Следователи возбудили против него уголовное дело по факту захвата воздушного судна в целях угона, совершенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Позже, отвечая на вопросы оперативников, житель Угута Шаповалов не смог ответить, зачем просил развернуть самолёт до Афганистана. По его словам, «ему туда не надо было».

Подозреваемый в угоне самолета.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» рассказали, что следователи проделали огромную работу по сбору нужных доказательств. Так, в качестве потерпевших и свидетелей они допросили более сотни (!) человек, провели более десяти осмотров мест происшествий, обысков и выемок, изъяли все необходимые документы.

Также было проведено 11 экспертиз, включая химическую, судебно-медицинскую, комплексную взрывотехническую, криминалистическую, дактилоскопическую и многие другие. А вот комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза доказала: Павел Шаповалов невменяем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/687656" frameborder="0"></iframe> Как житель Сургута Боинг угнать пытался.Пьяный преступник пытался ворваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна принял решение садиться на ближайшем аэродроме в Ханты-Мансийске

Сейчас уголовное дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для применения принудительной меры медицинского характера.

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