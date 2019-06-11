2019-06-11T13:54:40+03:00
Общество

Сургутского полицейского отстранили от должности из-за видео в соцсетях

Силовики проводят внутреннюю проверку
Лидия Шумкова
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На руководителя пожаловались полицейские ДПС Сургута. Скриншот из видео в соцсетяхНа руководителя пожаловались полицейские ДПС Сургута. Скриншот из видео в соцсетях
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Замначальника ГИБДД Сургута, майора полиции Романа Кузовлёва временно отстранили от должности. Дело в том, что он потребовал от каждого экипажа ДПС до тридцати выявленных нарушений по конкретным статьям «Кодекса об административных правонарушениях», ведь таков «КоАП, подписанный Вовочкой Путиным».

Пожаловались на руководителя полицейские ДПС, которые и написали открытое письмо руководству МВД и Следственного комитета России. Кроме того, в сеть вылилось видео, где Кузовлёв пользовался, по словам подчиненных, странными методами, стремясь улучшить показатели отдела ГИБДД.

- Руководитель всегда ставит невыполнимые, противоречащие действующему законодательству задачи по выявлению административных правонарушений. Хотя основной задачей ДПС является пресечение преступлений и административных правонарушений. Кроме того, Кузовлёв ставит проверяющему задачи, не связанные с безопасностью дорожного движения - выявление нелегалов и пьяных граждан, прогуливающихся по улицам города, - пишут подчинённые. – Помогите, это длится уже давно. Управы никакой нет, эти начальники никого не боятся. Держат нас, инспекторов, за рабов: работаем вне графика, без приказов. На бумаге все хорошо, а по факту переработка жесткая.

К слову, как отмечают рядовые ДПС-ники, руководитель и сам не мог объяснить, как выполнять поставленные задачи. А на закономерные вопросы личного состава ответил агрессией.

В пресс-службе окружного УВМД подтвердили, что внутри ведомства началась служебная проверка, которую назначило руководство окружного Управления МВД России.

- По факту публикации видеозаписи с участием Кузовлёва проводится служебная проверка, на время которой заместитель начальника ГИБДД УМВД России по городу Сургуту отстранен от исполнения служебных обязанностей. В ходе проводимого разбирательства будет дана принципиальная оценка действиям всего руководящего состава Сургутской госвтоинспекции, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» начальник отдела информации и общественных связей окружного УМВД Ольга Абмайкина и добавила, что виновные должностные лица понесут строгое дисциплинарное наказание.

Об увольнении руководства вопрос, конечно, не стоит, вероятно, будут применены другие меры дисциплинарного воздействия. А вот Кузовлёву может грозить как понижение в должности, так и вовсе увольнение из правоохранительных органов. Но решится этот вопрос только по результатам проверки.

Кстати, дело находится на контроле и в центральном аппарате СК России. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о возможных незаконных действиях руководства ДПС в Сургуте в связи с обращением сотрудников ДПС города Сургута в социальных медиа.

Так что в ГИБДД УМВД России по городу Сургуту идет двухсторонняя проверка.

Замначальника ГИБДД Сургута Романа Кузовлёва временно отстранили от должности.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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