2019-06-04T11:03:51+03:00
Экономика

Югорчане лидируют по размеру вкладов на Урале

Но в УрФО жители округа не самые запасливые
Лидия Шумкова
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Средний размер вклада в Югре составил 419 тысяч рублей. Фото с сайта Pixabay.comСредний размер вклада в Югре составил 419 тысяч рублей. Фото с сайта Pixabay.com
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В Югре застрахованные вклады населения выросли на 2,3%. Средний размер вклада составил 419 тысяч рублей, это почти в два раза выше, чем в среднем по Уралу (249 тысяч рублей). Такую информацию сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», где подготовили обзор рынка вкладов в Уральском федеральном округе за I квартал 2019 года.

Всего в УрФО общий объем застрахованных средств населения в местных банках составил 488,2 миллиардов рублей. При этом на Ханты-Мансийский автономный округ приходится лишь 8,7%. Лидером по вкладам остается Свердловская область. На нее приходится больше половины всех вложенных средств – 57,6%.

Чаще всего югорчане предпочитают вкладывать крупные суммы денег - свыше 3 миллионов рублей (68,6%). Еще 15% приходится на вклады в сумме от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. На суммы от 1 миллиона до 1,4 миллионов рублей приходится 5,1%, от 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей – 7,2%.

ДЛЯ СПРАВКИ

По состоянию на 1 апреля 2019 года в системе страхования вкладов УрФО состояло 35 банков. Общий объем вкладов физических лиц, привлеченных на территории УрФО всеми банками (как местными, так и из других федеральных округов), уменьшился на 23,6 миллиардов рублей (на 1,2%) и составил 1,985 миллиардов. Средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам размером 1 миллион рублей увеличился на 0,4 процентных пункта и составил 7% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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