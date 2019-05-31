«Вместе со всей Югрой найдем ответ на ваш вопрос»: Наталья Комарова провела прямую линию с жителями

Накануне жители Югры задали рекордное количество вопросов губернатору округа. Наталья Комарова была на связи с югорчанами в прямом эфире и традиционно ответила на обращения земляков, поступившие через самые разные каналы – от телефона до соцсетей. За 4,5 часа открытого диалога прозвучало почти 60 вопросов. Еще больше осталось за кадром - до и во время эфира по всем каналам поступило 1798 вопросов. Точнее, большинство — даже не вопросы, а просьбы помочь, разобраться в проблеме или пояснить решение местных властей. Как неоднократно упоминалось на прямой линии, все обращения жителей гарантировано получат ответ.

ГОД ПОСЛЕДНЕГО БАЛКА

Основные темы касались жилищных вопросов, ЖКХ, перехода на новую систему обращения с ТКО, социального обеспечения. Людей волновали реализация жилищной программы, строительство дорог, вопросы поддержки семьи, трудовых отношений, экологической безопасности, строительство и ремонт больниц и поликлиник. Поскольку порой они имели за собой конкретные ситуации, то и решались тут же в эфире с привлечением глав муниципалитетов и руководителей региональных органов власти. Все чиновники были на связи со студией. Оно и понятно: губернатор отвечает за развитие региона, а глава муниципального образования несет ответственность за развитие своего муниципалитета.

Так, Наталья Комарова поставила перед регионом сверхмасштабную цель - до конца 2019 года полностью избавить Югру от балков, снести их все и переселить граждан в нормальное комфортное жилье. Благодаря ей, с нуля была создана правовая база, проведена инвентаризация такого фонда в каждом муниципалитете, были запущены окружная и муниципальные программы. И если на начало работы в округе насчитывалось почти 10 тысяч балков, то сейчас полностью ликвидированы балочные массивы в пяти муниципальных образованиях из 15: Нижневартовском и Октябрьском районах, городах: Радужный, Покачи, Югорск. Балков осталось меньше четырех тысяч.

«ЧЕРНАЯ МЕТКА»

Переход региона на новую систему обращения с ТКО вызвал на местах некоторые разногласия. Например, в Пыть-Яхе все никак не могут определиться, кто отвечает за содержание контейнерной площадки – управляющая компания или региональный оператор «Югра-Экология». Прежде чем дать ответ, Наталья Комарова предложила спросить об этом непосредственного участника и прямо из студии позвонила на горячую линию «Югра-Экология». На звонок там не ответили, за что регоператор получил «черную метку» от губернатора.

- Никто не взял трубку. Ну возьмем мы, - прокомментировала ситуацию глава округа и что-то пометила у себя в блокноте.

Вероятно, теперь за такое качество работы структуру ждет разбирательство. А что касается заданного вопроса, то губернатор пояснила: содержание площадок обеспечивают те, в чьей собственности находится земельный участок, а значит, это либо управляющая компания, либо муниципалитет. Оператор же не имеет права включать такие расходы в свой тариф, поскольку он отвечает за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.

Прямая линия объединила самые топовые темы: жилищные вопросы, ЖКХ, переход на новую систему обращения с ТКО, социальное обеспечение. Фото Правительства Югры

В ПОМОЩЬ ЮГОРЧАНАМ-РОДИТЕЛЯМ

Много вопросов звучало от многодетных семей округа. Они касались и льготного проезда ребятишек, и очереди на землю, и социальных выплат семьям с тремя и более детьми. Наталья Комарова сообщила, что в Югре школьники освобождены от оплаты за проезд не только в учебное время, но в течение всего года. Для этого их родителям выплачиваются пособия — более 500 рублей на одного ребенка. Эта выплата почти во всех муниципалитетах превышает цену единого билета.

- Почему у нас денежная выплата на проезд? Посчитали, это удобнее для людей: кто-то пользуется общественным транспортом, кто-то расходует эти средства на бензин, - подчеркнула Комарова.

Многодетные семьи, проживающие в Югре, могут получить бесплатно землю, чтобы построить там дом. И интересный факт – даже если один из детей в таких семьях достиг 18 лет, то по региональному законодательству такая семья все равно имеет право участвовать в программе, при условии, что не перестанет быть нуждающейся.

Многодетным югорчанам, особенно из числа молодых семей, помогают и деньгами. Для них открыт другой источник финансирования: дополнительно молодые семьи получают финансирование из социальной программы и программы жилья. Социальная программа коснулась многодетных семей. Программа уже действует эффективно. Это подтвердили присутствующие в студии многодетные семьи, они после нескольких лет ожидания в очереди получили достойные денежные субсидии, позволившие закрыть ипотеку. За что Наталья Комарова получила от них искренние слова благодарности.

СИЛА СОЦСЕТЕЙ

В студии Наталья Комарова не только отвечала на вопросы, предложенные ей ведущим. Под рукой у нее был Инстаграм, где она как «начинающий блогер», по ее же словам, получает запросы от пользователей-друзей. И как выяснилось, она свой аккаунт ведет лично, но из-за плотного рабочего графика ей порой требуется поддержка помощников.

- Когда я отвечаю – не представляюсь, потому что это же мой Инстаграм. Когда пишет кто-то из моих помощников – они обязательно представляются, - обозначила она свой принцип работы с соцсетями.

Стоит отметить, что все региональные и муниципальные власти активно работают с обращениями жителей в социальных сетях. Все вопросы и жалобы оперативно отслеживаются с помощью системы мониторинга. И ответ ответственных чиновников на вопросы приходит в течении суток. За полгода дано ответов и разъяснений на более чем шесть с половиной тысяч вопросов и жалоб. Это системная работа, которая способствует росту доверия граждан, считают в окружном правительстве.

ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА

Дороги – важная составляющая комфортной жизни людей. Когда транспортная инфраструктура оставляет желать лучшего, народное недовольство понятно. В Югре сразу в нескольких городах есть нарекания к ремонту и содержанию дорог. Свои обращения к губернатору во время прямой линии сделали сургутские, нижневартовские и ханты-мансийские водители, которые сообщали о ненадлежащем качестве проездных путей в своих конгломерациях.

С каждого из глав Наталья Комарова потребовала конкретного ответа – где, когда и за сколько будут отремонтированы дороги. Так, по словам главы Сургута Вадима Шувалова, в этом году Сургут получит 1,1 миллиард рублей и с 15 мая подрядчики приступят к ремонту городских магистралей: Энгельса, Сибирская, Рабочая. Всего по документам заявлено 14,9 километров дорог для ремонта.

- Это важная составляющая: не вопрос потратить деньги 1,1 миллиард, не самая большая сумма для Сургута, поэтому я настаиваю ежегодно заниматься дорогами и на уровне качества, чтобы идти дальше. А не топтаться на одном месте. Имейте в виду, что мы на народном контроле! – прокомментировала ответ Шувалова губернатор округа.

Вопросы поступали по самым разным каналам: по телефону, через соцсети, от гостей студии. Фото Правительства Югры

КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Народный контроль и участие активистов, общественников в принятии тех или иных решений – это непременное условие эффективного развития округа. И губернатор Югры неоднократно обращала внимание на это во время прямой линии.

Так, во время эфира две проблемные точки были обозначены представителями ОНФ. Как отметил Владимир Меркушев, сопредседатель ОНФ, в задачи фронта входит контроль за исполнением майских указов Президента РФ.

- ОНФ проводил в крупных городах рейды, связанные с проверкой безопасности детских площадок. Наша коллега из Нефтеюганска на прямой линии обозначила одну из таких проблемных площадок, которая не соответствует дизайн-проекту и требованиям безопасности. Но примеры есть и в других муниципалитетах. Губернатор поручила контрольному управлению при Правительстве Югры разобраться в ситуации. Я уверен, что, если будут выявлены другие вопиющие случаи, окружные органы власти непременно подключатся, - подчеркнул он.

Другая проблема, выявленная в ходе мониторинга ОНФ, связана опять же с «мусорной реформой». В некоторых муниципалитетах площадки захламлялись, не соответствовали стандарту, а где-то их и вовсе не хватает. По этой проблеме губернатор также высказалась и отметила, что больше 3,7 тысяч контейнерных площадок и почти 13 тысяч контейнеров округ закупит. Предполагается, что площадки будут оборудованы раздельным сбором мусора.

- Те вопросы, которыми фронт занимается в ходе мониторинга, на прямой линии прозвучали. И это не может не радовать, надеемся, что решения по ним правительством округа будут приняты, - подчеркнул Владимир Меркушев.