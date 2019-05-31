Чиновницу из Югры лишили премии за советы селянам «поднять пятую точку и не ныть»

Югорская чиновница, а именно начальник отдела информационной политики и аналитической работы Любовь Иванцова осталась без майских премий после грубых высказываний в социальной сети «ВКонтакте». Некоторое время назад в паблике «Глава в районе» женщина резко высказалась в адрес жителей Лямино и Сытомино, которые возмущались десятидневным закрытием понтонной переправы, соединяющей поселения с «большой землёй». Чиновница (под именем Любовь Куриленко) посоветовала всем недовольным «поднять пятую точку и сделать хоть что-то, вместо того, чтобы ныть».

Советы селянам от чиновницы. Фото: скриншот

Фраза разлетелась по всему Интернету, а отдуваться за подчинённую пришлось главе Сургутского района Андрею Трубецкому. По его словам, такое поведение недопустимо со стороны муниципальных служащих любого ранга, «будь то инженер или глава». Впрочем, и сама чиновница, вспомнив про легендарные «государство не просило вас рожать» и «макарошки» поспешила извиниться перед жителями. На своей страничке в социальной сети Любовь Иванцова покаялась, что была «неоправданно резка в своём комментарии».

- Приношу извинения жителям Лямина и Сытомино, кого задело моё высказывание, - написала чиновница в Facebook. – Мне было реально очень обидно за работу, которую проделали мои коллеги по обеспечению безопасного прохождения периода ледохода на р. Лямин. Для меня это ситуация будет большим уроком.

Извинения от Любови Иванцовой. Фото: скриншот

Правда, жест чиновницы югорчане не оценили. Жители округа наперебой стали предлагать варианты наказаний для Иванцовой, и даже предложили «сослать её на Ямал», где Любовь раньше и проживала. Более сдержанные признались, что в деревнях и без того несладко живётся, а тут ещё и «пинки».

- Им не понять, как живется в деревнях, когда нет доступа к цивилизации, когда морально и так не сладко тем, кто живет в таких районах. Люди стали бесчеловечнее… ни сочувствия... все измеряется деньгами. Человеческой ценности практически не осталось... Я не злой человек, но в таких случаях нужно наказать жестко... вплоть до увольнениия, - отмечают селяне.

По факту публикации нелестных комментариев сотрудницы в администрации Сургутского района даже провели заседание. Ознакомившись с комментариями (которые, к слову, вскоре исчезли из паблика), комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов заключила: Иванцова будет лишена премии в размере 100%.

- За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение всех премиальных выплат в размере 100 % в текущем месяце и квартальных/годовых - в течении действия дисциплинарного взыскания (до 12 месяцев), - сообщил итоги проверки глава Сургутского района Андрей Трубецкой.