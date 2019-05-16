Покупка квартиры по новым правилам: что такое эскроу-счет?

Всего через несколько дней закончится срок, до которого все застройщики обязаны открыть эскроу-счета. Сегодня СМИ пестрят статьями, рассуждают о нововведениях в сфере новостроек. И все бы ничего, но читая это изобилие информации, мы еще больше закапываемся в термины. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе и изложить его простыми словами.

В 2012 году был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ». В этом документе прописана разновидность банковского счета – эскроу-счет.

Эскроу-счет – это специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств. Из этого определения следует, что при покупке квартиры по схеме эскроу дольщик получает своего рода страхование денежных средств.

О новых правилах в строительстве и продаже жилья мы поговорили с заместителем генерального директора по маркетингу и продажам ООО «Специализированный застройщик Звезда» – Харциенко Сергеем Александровичем.

– Открыть эскроу-счет могут банки, юридические компании, специализированные фирмы или другие эскроу-агенты. Всего же в сделке участвуют три стороны: покупатель, продавец и эскроу-агент. Эскроу-агентство в нашем случае – это банк. Банк следит за ходом сделки купли-продажи недвижимости и выдает деньги с эскроу-счета продавцу только если он выполнил свои обязательства по сделке перед покупателем в полном объеме.

А это значит, что застройщик получит ваши деньги после ввода жилья в эксплуатацию и передачи вам всех необходимых документов для оформления прав собственности. Использование эскроу-счета обеспечивает исполнение обязательств сделки и исключает возможность обмана, – поясняет Сергей Александрович.

Где же застройщику брать средства для строительства? И что с этого получает банк?

– Все очень просто. Банк с целью финансирования строительства выдает кредит до 100% суммы, требуемой для выполнения проекта. Процентная ставка не регламентируется законом и устанавливается банками самостоятельно в зависимости от величины собственного вклада застройщика в проект, а также от привлекательности и экономической эффективности этого проекта. Годовая ставка будет колебаться от 7 до 9 %. По крайней мере так нам обещают банки. Уменьшение ставки возможно по мере продвижения строительства и увеличения количества проданных квартир или домов. После сдачи недвижимости деньги покупателей, заблокированные на эскроу-счетах, направляются на счет застройщика, который, в свою очередь, погашает ими свой кредит. В случае невыполнения обязательств или банкротства строителей денежные средства вернутся покупателям.

Как это отразится на будущих покупателях жилья?

– Во-первых, с точки зрения пакета документов на покупку квартиры, для дольщиков все остается прежним, кроме вопроса перечисления денежных средств. Во-вторых, в связи с переходом на эскроу стоимость строительных работ станет дороже. Нужно понимать, что большинство застройщиков будут кредитоваться в банках для строительства своих объектов. Проценты по этим кредитам неизбежно будут включены в стоимость квартир, чтобы снизить затраты застройщика – следовательно, цена на жилье вырастет. Исключением могут стать застройщики, обладающие собственными средствами на полный объем строительных работ. И, в-третьих, банки пока не готовы платить гражданам проценты за средства, размещенные на эскроу-счетах. Возможно, это изменится в будущем.

Что вы порекомендуете читателям?

– Тщательно выбирать застройщика. Обратите внимание на тех, кто возводит объекты полностью своими силами, за свой счет. Такие застройщики строят качественное и доступное жилье. Сторонние финансовые проблемы на них не влияют.

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