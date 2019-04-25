2019-04-25T10:39:11+03:00
Экономика

По дорогам Югры станет безопаснее и комфортнее ездить

За счет бюджета в регионе отремонтируют более 130 километров дорог и создадут интеллектуальный транспортный комплекс
Лидия Шумкова
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В регионе стоит задача уменьшить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети до 50%. Фото с сайта admsurgut.ruВ регионе стоит задача уменьшить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети до 50%. Фото с сайта admsurgut.ru
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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к которому Югра присоединилась в 2019 году, планируется улучшить более 130 км дорожной сети. Сюда войдут более 105 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также 30,8 км дорожной сети трех городских агломераций - Ханты-Мансийской, Сургутской и Нижневартовской. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта автономного округа.

Всего в регионе на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в 2019-2024 годах будет направлено порядка 32,4 млрд рублей, из которых 24,6 млрд рублей – средства окружного бюджета, 7,8 млрд рублей – федерального. В указанный период планируется выполнить дорожные работы на 633,984 км дорог.

К 31 декабря 2024 года планируется увеличить долю дорог в нормативном состоянии до 87,21% и сократить долю дорог, которые работают в режиме перегрузки, до 11,47%. Стоит задача уменьшить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети Ханты-Мансийского автономного округа до 50%.

Для этого в Югре собираются создать интеллектуальный транспортный комплекс. Документация для проведения торгов на заключение госконтракта по разработке предпроектной документации находится в стадии подготовки. На территории региона предполагается разместить 16 комплексов весогабаритного контроля к концу 2023 года.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на государственную программу Югры «Современная транспортная система» будет направлено 39,3 миллиарда рублей. За счет этих средств запланировано устройство верхних слоев покрытия из щебенисто-мастичного асфальтобетона, который обеспечит поверхность трасс водонепроницаемостью и повышенной шероховатостью и трещиностойкостью.

Также в этом году на семи аварийно-опасных участках установят информационные аншлаги и блоки, имитирующие излучение сигналов измерения скорости. Еще на 13 участках предусмотрено устройство поперечных шумовых полос, а почти 17 километров трасс будет оборудовано наружным освещением. Более 60 миллионов рублей из окружного бюджета направят на приобретение и установку на аварийно-опасных участках дорог автоматических средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Кстати, накануне губернатор Югры Наталья Комарова вернулась из Москвы, где работала на IV Конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года». В своем инстаграм-аккаунте она подчеркнула, что безопасность югорчан – это базовое понятие.

- Важно предотвратить возникновение ДТП в местах их концентрации. Еще одно направление - обучение детей правилам дорожного движения. Отдельная роль - у врачей, - написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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