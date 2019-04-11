Бездомная собака из Югры прописалась в Москве

Опилку, так зовут теперь собаку из Нижневартовска, подобрали скитающейся по улицам города. О том, как она жила до того, как попала в службу по отлову и содержанию безнадзорных, бродячих животных, история умалчивает. Зато хорошо известно то, как сложилась жизнь собаки после.

Как рассказала Аня Щёголева из волонтерского движения в Нижневартовске «ЛиС и Ко», она и ее коллеги-зоозащитники постоянно посещают пункт отлова, чтобы выгуливать собак, фотографировать и «пиарить» их в соцсетях. Там-то, в опилках вольера, они и увидели Опилку. Собака, которой едва ли исполнился год, была очень напугана, боялась идти на контакт.

- Из вольера ее приходилось выносить на руках, так как от стресса малышка ложилась на землю и отказывалась идти, - сообщила Аня.

Со временем Опилка, конечно, привыкла к людям, к их хорошему отношению и сильно бояться перестала. А тем временем фото и видео с ней уже облетели социальные сети. Немного похожая на самоедскую лайку и такая же меховая и пушистая, Опилка привлекла внимание москвички Екатерины.

- Она написала в личку группы о том, что влюбилась в малышку сразу же, как случайно увидела видео с ней, - уточнила Анна Щёголева. – Выразила твердое желание забрать собаку себе.

Именно из-за этой фотографии Опилку так назвали. Фото предоставлено Анной Щёголевой

Для нижневартовских волонтеров не проблема отправить животное в другой город, тем более, если оно вызвало такие сильные чувства у будущей хозяйки. Так что для того, чтобы Опилочка поскорее обрела дом, зоозащитники начали делать все. Они поставили ей необходимые прививки, сделали документы для перелета, нашли различных помощников, ведь мир не без добрых людей. Одни помогли транспортировать Опилку в ветклинику (Гульнара Твинки из группы помощи «Мохнатое счастье» и активный волонтер Ирина Орлова), другие совершенно бесплатно привели собаку в порядок (грумер Ксюша Кузнецова), а третьи пожертвовали деньги на оплату перевозки собаки до Москвы (Наиля Насретдинова, владелица школы английского языка «Progress»).

В Москву Опилка улетела еще 28 марта. И за прошедшие две недели она буквально преобразилась. Волонтеры регулярно интересуются ее судьбой и уверены, что жизнь у этой собаки теперь сложилась самым лучшим образом.

- Екатерина приютила уже не одно бездомное животное, у нее есть опыт обращения с собаками. Сейчас Опилка чувствует себя прекрасно, ее обожают и о ней заботятся. Все-таки собаке нужен любящий хозяин, тогда она расцветает, - резюмировала Анна Щёголева.