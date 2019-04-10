Под оком общественности: в Югре рабочие встречи глав муниципалитетов транслируют в прямом эфире

Ежегодные встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с руководителями муниципалитетов продолжаются. С начала марта она уже пообщалась с 18 главами. Последние встречи прошли 5 и 8 апреля и транслировались в прямом эфире ее официального аккаунта в Инстаграме. Пользователи соцсети могли наблюдать конструктивный диалог губернатора с руководителями администраций Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Белоярского, Ханты-Мансийского районов, Ханты-Мансийска и Пыть-Яха.

До начала встречи губернатор уже ознакомилась с подробными докладами о положении дел в муниципальных образованиях. Но так как она убеждена, что за устойчивое развитие территорий ответственность несет глава муниципального образования, то с него и спрос. Так что даже те руководители, в чьих муниципалитетах общее социально-экономическое положение находится на высоком уровне, рассказали о проделанной работе и о перспективах на ближайшие годы.

Устный отчет глав был довольно краток – только самые злободневные, важные вопросы, которые волнуют жителей того или иного населенного пункта. Например, в Пыть-Яхе население не довольно работой начальника отдела по физической культуре и спорту администрации города, а в Нижневартовском районе и Ханты-Мансийске – плохой уборкой снега. Получив обратную связь от жителей, Наталья Комарова озадачила глав этими проблемами, потребовав взять их под личный контроль. Не менее важным в разговоре стал вопрос развития малого и среднего бизнеса. Тут образцово-показательным можно назвать Сургутский район. Те методы, которые там используются при взаимодействии с бизнесом, Наталья Комарова транслировала главам других районов, справедливо предлагая использовать успешный опыт.

В режиме диалога губернатор региона не только требовала от руководителей муниципалитетов четкого выполнения задач, личной погруженности в проблемы и ответственности за каждое принятое решение, но и оценивала, как они справляются с возложенными на них обязанностями. В случае, если проблему невозможно решить силами районной администрации, она предлагала поддержку со стороны окружного правительства.

Наталья Комарова в том числе оценивала, как главы муниципалитетов справляются с возложенными на них обязанностями. Фото с сайта правительства Югры

Как отметила Елена Доценко, председатель Общественной совета Белоярского района, если губернатор не проводила бы такие встречи и не общалась с руководителями на местах, она бы не владела полной ситуацией по обстановке в округе.

- Губернатор должен владеть всей информацией по Югре, а территория у нас очень большая. Каким образом она может отследить ее? Только через общение с главами районов и жителями. Только так можно быть близкой жителям и работать на результат, - подчеркнула она.

То, что Наталья Комарова – один из самых открытых руководителей, подтвердил и Раудат Кульманбетов, член общественного Совета молодежи при главе города Лянтор. Он отметил, что то, как губернатор организовала свою работу, дорогого стоит.

- Как-то губернатор приезжала к нам в Лянтор и проводила встречу с жителями в доме культуры. Она с обеда и до десяти часов вечера общалась с людьми. Ей задавали вопросы, высказывали предложения. И некоторые проблемы она решала прямо на месте, - привел он пример и добавил, что многие вопросы Наталья Комарова берет под свой личный контроль. – Как жителю и общественному деятелю, мне это кажется просто отличным методом управления.

Светлана Захарова, председатель Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе города Ханты-Мансийска, подчеркнула, что выстроенная схема работы власти в округе имеет эффект.

- Общаясь напрямую с главами, а часто и с жителями того или иного населенного пункта, губернатор выявляет проблемы в округе и заостряет на них внимание ответственных людей. Через такие встречи она получает обратную связь и выстраивает эффективную схему действий. И это нормальное взаимодействие всех структур – власти округа, города, района и населения, - прокомментировала Светлана Захарова.

К слову, по итогам всех встреч обязательно будут приниматься определенные управленческие решения – о том, где требуется поддержка региона, какие практики можно тиражировать как сильнейшие. Кроме того, губернатор рассмотрит все вопросы, поступившие в онлайн-режиме во время трансляций.