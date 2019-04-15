В ХМАО мать в морозы оставляла двух малышей в неотапливаемом вагончике

Жуткую картину увидели надзорные органы, когда открыли двери ветхого строения. В куче тряпья в неотапливаемой комнате находились дети двух и четырех лет.

Где это произошло

Ханты-Мансийский автономный округ – благополучный в плане уровня жизни и доходов населения регион России. Именно там находится небольшой городок Мегион с численностью чуть менее 50 тысяч человек. Погода тут переменчивая и летний период короткий. Даже сегодня, 15 апреля, в городе утром была температура ниже 10 градусов, днём чуть потеплело до минус трёх, что тоже не тепло.

Мегион один из промышленных центров добычи нефти в Западной Сибири. Доходы большинства жителей города в разы превосходят средние доходы жителей России. Город строится, появляется новое жильё. При этом до сих пор чёрными пятнами в разных местах городка мелькают балки, в которых живут люди с небольшим достатком.

Что такое балок хорошо знает каждый северянин. Многие начинали жить в этих крохотных, плохо приспособленных для проживания помещениях. Все «удовольствия» на улице. Небольшая комната отапливается в лучшем варианте – русской печью, в худшем – старой буржуйкой. Эти строения или вагончики появились во времена освоения сибирской нефти – в 70-80 годах. С годами балки обветшали, превратились в рухлядь, готовую поглотить жильцов под обломками. Зимой стены хлипких строений промерзают насквозь. Чтобы согреться, жильцы этих вагончиков сильно топят печи, и случаются пожары. На Севере чаще всего горят именно балки.

Несколько лет назад таким строениям местные власти объявили бой. В этом году Мегион провозгласил год – годом последнего балка. Пока переселили не всех. Вот в таком обветшалом, холодном, опасном для жизни балке и были обнаружены два малыша.

Промерзают насквозь и часто горят балки в Югре. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Спасение рейдом

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних решили обойти своих подопечных – нерадивых родителей, которые не занимаются должным образом воспитанием детей. Большая часть «провинившихся» злоупотребляет алкоголем.

Подходя к жилищу одной из таких горе-матерей, сотрудники полиции заметили большой амбарный замок на входной двери. Проверяющие могли просто уйти, но тут они услышали плач детей и были вынуждены принять меры.

Когда они смогли войти внутрь, то были шокированы. Люди, работа которых связана с неблагополучными семьями, не смогли сдержать эмоций. В холодном, грязном помещении находились двое малышей двух и четырёх лет. Матери поблизости не обнаружилось. Как выяснили надзорные органы, горе-мать не впервые оставляет детей одних без еды, воды и тепла.

- В ходе проведения рейдового мероприятия сотрудниками ОДН ОМВД России по городу Мегиону был установлен факт нахождения несовершеннолетних детей 4-х и 2-х летнего возраста в неотапливаемом балке в мороз без присмотра родителей.

Как выяснилось, их мать 35-летняя жительница Мегиона, закрывая входную дверь жилища навесным замком, регулярно оставляла детей одних без еды и воды. В помещении имелась печь-буржуйка в доступном для детей месте. Она безразлично относилась к их здоровью, воспитанию и злоупотребляла спиртным, за что прежде привлекалась к административной ответственности и состояла на учете в ОДН. Учитывая возраст и состояние детей, они были направлены в учреждение здравоохранения, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольская правда-Югра».

Сколько на этот раз дети находились одни, сейчас выясняют следователи. Малышей отправили в больницу на обследование. Кто знает, что могло с ними приключиться, не начни полицейские спасительный рейд.

Что будет дальше

Мать за свою беспечность, скорее всего, поплатиться расставанием с детьми. Сейчас оба малыша находятся в больнице под присмотром медиков. В отношении нерадивой родительницы сотрудниками дознания полиции Мегиона за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряжённое с жестоким обращением, возбуждены сразу два уголовных дела: «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Комсомольская правда-Югра» будет следить за развитием событий.