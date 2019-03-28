«БКС Брокер» - лучший выбор для инвесторов

В Советские времена образцами финансовой надёжности считались сберегательные кассы. В те годы считалось, что накопления лучше всего хранить именно в них. Но с тех пор ситуация значительно изменилась. Сегодня банковские вклады теряют привлекательность для населения: низкие ставки вкупе с высокой инфляцией не позволяют рассчитывать на прибыль. Вместо этого деньги фактически превращаются в «мёртвый груз». В лучшем случае они лишь сохранят свою стоимость.

Тем не менее, существуют весьма интересные и, главное, прибыльные альтернативы. Например, всё чаще новые инвесторы обращают свой взор на инвестиционные продукты и брокерское обслуживание. Повышается интерес к подобным инструментам и в России. Например, в 2018 году на фондовой рынок вышли более 700 тысяч человек.

20%? Это реально

Главное преимущество фондовой биржи – потенциально высокий доход. Руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов компании «БКС Брокер» Игорь Соболев рассказывает, что даже начинающие инвесторы могут рассчитывать на хорошую прибыль: «Основным продуктом, куда прибывает наибольшее количество новых клиентов, является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его инструменты, которые отлично подходят начинающему инвестору, обеспечивают 19-21% на взнос. Такой доходности в банках, конечно, не найти».

Как же выбрать компанию, с которой можно будет вести новый бизнес? Эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на наличие лицензии ЦБ РФ. На сайте ЦБ представлен полный список организаций с брокерской лицензией.

Очень важна и репутация, ведь речь идёт о деньгах. В интернете несложно найти рейтинги брокеров и подробную статистику их деятельности, включающую объём клиентских операций, клиентские базы и т.д. Конечно, лучше сделать выбор в пользу крупных брокеров, которые уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны. К сожалению, брокерский бизнес привлекает и мошенников, которые создают собственные фирмы-однодневки.

Тарифы и ПО

Не менее важным вопросом являются действующие тарифы. Не секрет, что некоторые брокеры на свои услуги устанавливают грабительские цены. Поэтому торопиться с выбором посредника, всё же, не стоит.

Фото предоставлено «БКС Брокер»

Одной из компаний, которая уже успела заработать безупречную репутацию, является «БКС Брокер». Она входит в фингруппу «БКС», основанную в 1995 году. Сегодня «БКС» является крупнейшим брокером на Московской бирже с клиентской базой, превышающей 300 000 человек. Также компания занимает ведущие позиции в различных рейтингах.

- Обычно брокеры предлагают несколько тарифов. У «БКС Брокер» предусмотрены возможности для инвесторов с разным опытом и целями: кто-то хочет зарабатывать на ежедневных изменениях курса валют, а кто-то — купить облигации и не трогать их несколько лет. От выбора тарифа зависит состав портфеля, доходность и комиссия. Если вы только начинаете инвестировать, выбирайте самый простой, — поясняет начальник отдела биржевых операций «БКС Брокер» Максим Ремизов.

Важным преимуществом «БКС Брокер» является собственный продукт компании – мобильное приложение «Мой Брокер». С помощью приложения трейдер может управлять финансами, менять валюту на бирже напрямую по выгодному курсу, оперативно связаться со службой поддержки, чтобы решить возникшие вопросы. «БКС Брокер» использует подход, позволяющий инвесторам работать с комфортом и удобством.