2019-03-25T17:55:21+03:00
Происшествия

Власти Югры рассказали, почему детское питание хранили в морге

Кормить детей этой продукцией никто не собирался
Лидия Шумкова
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Вся продукция была с просроченным сроком годности и хранилась в морге до момента утилизации. Фото департамента здравоохранения ЮгрыВся продукция была с просроченным сроком годности и хранилась в морге до момента утилизации. Фото департамента здравоохранения Югры
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Власти Югры опровергли информацию о том, что детское питание, обнаруженное в помещениях морга, предназначалось детям. В департаменте здравоохранения ХМАО-Югры подчеркнули, что вся продукция была с просроченным сроком годности и хранилась в морге до момента утилизации.

В официальном заявлении чиновников говорится о том, что в здании, где находится городской морг, размещены в том числе складские помещения. Они имеют отдельные входы и отделены от других помещений.

- В одном из таких помещений сейчас временно хранятся продуты питания с истекшим сроком годности - до момента их утилизации. Продукты питания хранятся, как и следует, в общебольничном блоке, - отметили в департаменте.

Тем не менее, из-за возникшего ажиотажа вокруг темы руководство департамента здравоохранения Югры приняло решение в самые короткие сроки во всех учреждениях здравоохранения региона провести контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания.

Теперь все учреждения здравоохранения Югры ждут контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания. Фото департамента здравоохранения Югры

Теперь все учреждения здравоохранения Югры ждут контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания. Фото департамента здравоохранения Югры

- Провести внеплановую тематическую проверку в отношении подведомственных учреждений по вопросу эффективности расходования направленных на приобретение детского питания, питания беременным женщинам и кормящим матерям бюджетных средств и соблюдения условий хранения молочных смесей, - содержится в приказе ведомства.

Первая проверка пройдет в Югорске. Все больницы округа чиновники намерены проверить с 26 по 29 марта. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения, подчеркнули в департаменте.

Напомним, сегодня утром, 25 марта, полиция Югорска начала проверку местного морга по факту обращения югорского депутата Антона Пантина. Он заявил, что в здании хранится три тонны детского питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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