Появилось видео из морга в Югре, где хранили детское питание

Три тонны коробок с детским питанием и кашами хранится в здании городского морга Югорска. Об этом средствам массовой информации заявил депутат местной думы Антон Пантин. Он вместе с полицейскими участвовал в осмотре здания и заснял происходящее на видео.

По словам депутата, детское питание и каши фирмы «Нестле» находятся в прощальном зале здания городского морга Югорска, расположенного по ул. Мира, 36 «А». Он насчитал порядка 3-х тонн коробок стоимостью около 1,5 миллионов рублей.

- Деятельность в здании продолжает осуществляться, ведь сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно и там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке, - написал свои выводы Антон Пантин.

В УМВД России по ХМАО - Югре «Комсомольской правде – Тюмень» подтвердили, что в дежурную часть УМВД по городу Югорску обратился Антон Пантин и сообщил, что ему 22 марта пришел e-mail от анонима. В письме были сведения и фотографии о том, что в городском морге хранятся коробки с детским питанием.

Помещение с коробками каши опечатали

- В рамках проверки сотрудники полиции выехали на место. Все детское питание в настоящее время изъято и передано на хранение заместителю югорской городской больницы. Проверка назначена, она может длиться до 30 дней. В рамках проверки уже будет установлено, есть ли состав преступления или нет, - прокомментировали в пресс-службе окружной полиции и добавили, что проверку проводят сотрудники ОЭБ.

В департаменте здравоохранения ХМАО-Югры прокомментировали запрос корреспондента «Комсомольской правде – Тюмень». Как пояснили в департаменте, «данная информация не проверена авторами досконально».

- В здании в городе Югорске, где находится морг, размещены в том числе складские помещения, они отделены от основного отделения, имеют отдельные входы. В одном из таких помещений сейчас временно хранятся продуты питания с истекшим сроком годности - до момента их утилизации. Продукты питания хранятся, как и следует, в общебольничном блоке. По решению департамента здравоохранения Югры в самые короткие сроки во всех учреждениях здравоохранения региона пройдут контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания, - сообщили в департаменте.

Все детское питание в помещении было с истекшим сроком годности. Фото департамента здравоохранения

Комиссия департамента здравоохранения начнет работу уже завтра, 26 марта. Проверка будет проведена в больнице города Югорска. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения, подчеркнули в департаменте.