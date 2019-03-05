Ходим с ними по одним улицам: жительница Урая добивается справедливого наказания для убийц сына

Диана Захарова из Урая адресовала президенту и Следственному комитету России петицию, где попросила о помощи. В августе 2017 года ее сына убили во время разборок. Было там и похищение свидетелей, и поджог машины, и угрозы убийством, и укрывательство преступления. Однако участники криминальной сходки отделались условным сроком, а главный преступник и вовсе избежал наказания, попав в психиатрическую больницу. Считая такое решение суда несправедливым, мама погибшего попросила привлечь виновных по всей строгости закона.

ЧТО ИЗВЕСТНО

Как рассказал Диана Захарова, ее сын Андрей был убит выстрелом в упор жителем города Урай Глазыриным 23 августа 2017 года.

- Глазырин приехал на разборки с другими лицами, а мой сын оказался там абсолютно случайно. Вместе с Глазыриным на разборки приехали и другие парни Лобзов и Харлов. Они спокойно смотрели как Глазырин выстрелил в моего сына и угрожает ружьем другим случайным очевидцам убийства. Затем они стали помогать ему прятать труп и избавляться от улик, - сообщила она под петицией.

Свидетелей преступники вывезли из Урая в Екатеринбург и удерживали их там, угрожая оружием. Это же следует и из официальной информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре. Все произошло 22 августа 2017 года в ночное время в лесном массиве в районе Сухого бора города Урай. Там подозреваемый выстрелил из ружья в двух лиц, один из которых скончался на месте, другой получил тяжкие телесные повреждения. В момент совершения преступлений с подозреваемым находились еще двое лиц.

- Свидетелями преступлений стали трое молодых людей, которые приехали на автомобиле совместно с потерпевшими. Одному из свидетелей удалось скрыться в лесу, а двух очевидцев – девушку и 17-летнего юношу, подозреваемые похитили. Под угрозой применения насилия подозреваемые поместили потерпевших в другой автомобиль и вывезли из города, а автомобиль потерпевших сожгли, - опубликовано 28 августа 2017 года на ресурсе следственного комитета.

В конце концов беглецов поймали, а суд над ними начался 27 июля 2018 года. Приговор судья огласил 12 сентября. Лобзова и Харлова обвинили по нескольким статьям - за укрывательство преступления, уничтожение имущества потерпевшего, похищение, а Харлова еще и за угрозу убийством. Но срок им дали условный – 2 и 3 года.

- Глазырин же до сих пор не осужден, во избежание наказания его родственники положили его в больницу в другом городе, якобы он психически болен. Ранее Глазырин уже привлекался к уголовной ответственности за попытку совершения убийства, - отметила Диана Захарова.

Глазырин и Лобзов - участники криминальной разборки, где убили Андрея Захарова. Фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

ОБЖАЛОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Про парня известно, что ранее он уже был судим. В 2012 году он попал в новости федеральных каналов своим заплывом на льдине. Тогда его прозвали «Мамонтенком», потому что, удирая от полиции он выбежал на лед и продолжил свой путь на отколовшейся льдине.

После оглашения приговора, мама погибшего попыталась обжаловать решение суда, но в ноябре 2018 года суд постановил судебный акт оставить без изменения.

- Теперь они и те, кого они чуть не лишили жизни, ходят по одним улицам и магазинам. Где справедливость? – вопрошает женщина. - Правоохранительные органы и суд не хотят разбираться в произошедшем и судить виновных по справедливости.

Ее петицию «Помогите наказать убийц моего сына» к моменту публикации материала подписали 806 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем, в СУ СК РФ по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» сообщили, что дело Глазырина уже возобновлено. Обвиняемый, действительно, проходил лечение в психбольнице, но решение о его выписке принято. В ближайшее время Глазырина этапируют в Екатеринбург.