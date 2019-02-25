В Югре убили бизнесмена, который жестоко обращался со своими «рабами»

Тело 61-летнего бизнесмена Владимира Теплова из посёлка Ванзеват Белоярского района обнаружили 24 февраля в доме по ул. Набережная,3. Мужчина умер от огнестрельного ранения живота, а подозревают в убийстве его… «рабов».

КТО ТАКОЙ ТЕПЛОВ?

Бизнесмен Владимир Теплов – охотник со стажем. На его страничке в социальной сети – полно фотографий с охоты и рыбалки в промышленных масштабах.

Бизнесмен Владимир Теплов – охотник со стажем. Фото из личного архива Владимира Теплова в соцсети ОК

Медведи, лисы, кабаны, лоси – кажется, Теплову было нипочём убить любого зверя. С подобным отношением столкнулись и его работники: людей он, конечно, не убивал, зато нещадно эксплуатировал.

- Все молодые, по 20–25 лет. У них и документов-то не было, Теплов у них всё отбирал, - цитируют анонимные жители посёлка. – Он приехал в Ванзеват и сначала заманивал на работу местных.

Медведи, лисы, кабаны, лоси – кажется, Теплову было нипочём убить любого зверя. Фото из личного архива Владимира Теплова в соцсети ОК

Эксплуатировал их, а потом, говорят, заставлял их постоянно жить на реке и рыбу добывать. Под дулом автомата, - говорят жители. – Несчастные боялись «начальника», убегали от него и постоянно просили местных помочь выбраться из посёлка.

В 2017 году, в том же поселке Ванзеват группа захвата в составе 10 человек с автоматами, прибывшая на вертолете из Ханты-Мансийска, производила операцию по задержанию Владимира Теплова и его «подельников», которые незаконно удерживали людей. Правда, на тот момент никаких предпосылок к задержанию бизнесмена не обнаружили.

На его страничке в социальной сети – полно фотографий с охоты и рыбалки в промышленных масштабах. Фото из личного архива Владимира Теплова в соцсети ОК

Тем не менее, работники продолжали копить ненависть к начальнику. По словам ванзеватовца, в последнее время у Теплова было четыре работника, которых он морил голодом. Местные жители перешёптывались, что после Нового года «господин» запретил давать что-либо этим работникам под запись, и те два месяца ничего не брали в магазине.

- Говорят, что он их избивал, морил голодом. Видимо, один из его «рабов» взял и убил его. Тело находится в Ванзевате. Только, что прилетал рейсовый вертолет, но никого из силовиков на борту не было. Люди говорят, что полицейские должны приехать на снегоходах, - говорит житель посёлка Ванзеват. – Подробностей пока нет, люди говорят, что депутату позвонил участковый Павлов из Полновата. Он говорит: «Собирайте отряд из местных жителей с оружием и ищите человека, который убил Теплова!». Представляете, обнаглели! Раньше, после того, как кто-то друг друга порезали, тут же прилетал вертолет, а у нас до сих пор никого нет.

Бизнесмен занимался добычей рыбы. Фото из личного архива Владимира Теплова в соцсети ОК

ОФИЦИАЛЬНО

Березовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По факту преступления проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и поиска преступника. Правда, информации о «рабских условиях» труда в поселке Ванзеват у следователей нет.