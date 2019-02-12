Куда сходить 14 февраля 2019 года в Югре

14 февраля все влюблённые отметят День Святого Валентина – праздник хоть и не наш, но любимый многими россиянами. В этот день влюблённые парочки ходят в кино, дарят друг другу подарки и стараются как-то удивить свою вторую половинку. Для таких голубков «Комсомольская правда – Югра» подготовила обзор интересных событий праздничного дня.

«ЗВУЧИ, ЛЮБОВЬ!»

Фото: Сургутская филармония

В Большом зале Сургутской филармонии 14 февраля в 19 часов пройдёт концерт оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Оригинальная традиция поздравлять влюблённых праздничным концертом зародилась несколько лет назад, и с тех пор «Сургут Экспресс-Бэнд» исполняет концертную программу, посвящённую любви. Как сообщили в сургутской филармонии, оркестр исполнит романтичные песни популярных российских музыкантов и создадут особую атмосферу для влюблённых пар.

За романтичное настроение будет отвечать художественный руководитель оркестра, заслуженный работник культуры РФ Валерий Санин. Главный дирижёр оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд» – заслуженный деятель искусств ХМАО-Югры Татьяна Санина. Солисты: Венера Батыршина (колоратурное сопрано), Лиана Головина (сопрано), Ростислав Доронин (тенор), Александр Залюбич (тенор), Анастасия Парий (сопрано).

Стоимость: от 400 рублей, 16+.

ТЫ И Я – ОДНОЙ КРОВИ

Не сказать, что следующее мероприятие романтичное, зато полезное. 14 февраля в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске пройдёт акция для влюблённых пар, которую проводит окружная станция переливания крови. Все парочки, которые решат в День Святого Валентина сдать кровь, получат сувениры от службы крови.

Отметят и доноров, у которых при себе окажется аксессуар или элемент в одежде алого цвета. Здесь же будут работать фотозоны, где все желающие смогут сфотографироваться. Специалисты напоминают, что перед посещением станции переливания крови нужно исключить из рациона жирное, жареное, острое, солёное и молочное.

«БЛАГОДАРЮ СУДЬБУ…»

Фото: gks-surgut.ru

Сургутский Городской культурный центр 14 февраля в 18 часов приглашает всех, кто молод сердцем и душой, на на интерактивную программу с дискотекой «Благодарю судьбу за нашу встречу». Конечно же, в этот раз встреча посвящена Дню Святого Валентина. Организаторы приглашают сургутян окунуться в романтическую атмосферу, провести время в приятной компании, а может, и встретить свою половинку.

В программе мероприятия: знакомства, конкурсы, дискотека и шоу-программа от артистов Сургута.

Стоимость: 600 рублей + меню

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Помимо вышеперечисленного, 14 февраля в Югре запланированы следующие мероприятия:

- В нижневартовской Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимовой в 11.00 пройдёт выставка работ воспитанников Детской школы искусств №1 «В зеркале». Вход свободный.

- В нижневартовском Городском драматическом театре в 19.00 покажут спектакль «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого» о компании мексиканских уличных музыкантов. Стоимость: 1000 рублей.

- В сургутском ТЦ «Гостиный двор» (3 этаж) с 18.00 до 22.00 пройдёт праздник для влюблённых. В программе: мастер-класс по созданию валентинок, фотосессия для влюбленных пар, сладкий комплимент от Кафе-бар «ЧумоКофе», ростовая кукла и много шариков.

- В сургутской Государственной библиотекие Югры с 11.30 начнётся праздник «Дарите книги с любовью». В программе запланировано выступление группы «Romantic sound», аквагрим для детей, баттл для детей «Нон – стоп», открытие выставки Светланы Харитоновой «Мой мир: Семья, Югра и я», мастер - класс «Handmade персонажи» и презентация детского сборника Натальи Пивоварчик.