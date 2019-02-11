Первый «Перекресток» в Нижневартовске: свежие продукты, местные производители, рабочие места

Этот февраль станет по-настоящему зеленым для всех жителей Нижневартовска. В городе состоялось долгожданное открытие первого супермаркета торговой сети «Перекресток». Это значит, что нижневартовцам станут доступны самые свежие продукты, широкий ассортимент товаров и самые передовые технологии ритейла.

Новый супермаркет разместился в торговом центре «Европа-Сити» по адресу: улица Чапаева, 27. Для минимизации очередей и удобства покупателей в супермаркете работает девять касс. Бесперебойную деятельность магазина обеспечивают 65 сотрудников. Среди них – кассиры, менеджеры зала, пекари, грузчики.

Все магазины торговой сети можно узнать даже по оформлению торгового зала. Здесь каждый цвет соответствует тому или иному отделу: зеленый – овощи и фрукты, желтый – выпечка, красный – мясной гастроном, синий – рыба.

Персонал нового магазина и представители сети уверены, что просторный магазин торговой площадью более 1600 кв. м сделает процесс покупок для жителей Нижневартовска еще более комфортным и качественным.

Новый магазин полностью отвечает современной концепции сети. Отличительная черта магазинов – преобладание зеленых тонов в вывесках и внутреннем пространстве. Такие краски традиционно ассоциируются у покупателей со свежестью продуктов. И для сети супермаркетов «Перекресток» такая приверженность к качественным и свежим продуктам – не пустой звук.

– В нашей ассортиментной политике мы делаем ставку на товары группы «Fresh» и «Ultrafresh». Это, в первую очередь, фрукты, овощи, молочная и мясная гастрономия, рыба, мясо и собственное производство. Традиционно широким спросом пользуется кулинария, свежеиспеченный хлеб, – отмечает директор дивизиона «Урал» Николай Разумовский.

В новом магазине представлено порядка 15 000 наименований, при этом доля категории FRESH превышает 50%. Доставлять продукты свежими на полки магазинов помогает сотрудничество с местными поставщиками. Поставщики со всего Ханты-Мансийского автономного округа доставляют в магазин молочную продукцию, хлеб, мясную гастрономию, кулинарные изделия и другие товары.

Для поддержания оптимальных температурных режимов и сохранения полезных свойств продукции, в супермаркете установлено новейшее торговое и производственное оборудование ведущих мировых и российских производителей. Современное технологическое оснащение также обеспечивает бесперебойную работу касс.

Помимо широкого ассортимента продукции сеть традиционно привлекает покупателей и своей системой лояльности. Так, с 9 утра до 13 часов дня действует десятипроцентная скидка пенсионерам на все товары, кроме алкогольной и табачной продукции.

Помимо этого, в супермаркете отдельно выделен сектор акционной продукции, так называемая «аллея скидок». Для удобства покупателей их выделяют большими желтыми ценниками с большими надписями «Суперцена». Приобретая такой товар, покупатель сразу видит итоговую стоимость той или иной продукции по специальному предложению.

Открывшийся в Нижневартовске магазин стал седьмым в Ханты-Мансийском автономном округе. Еще шесть супермаркетов работают в Сургуте. Общая численность сотрудников сети в ХМАО теперь достигает 345 человек. До конца года в Нижневартовске планируется открытие еще одного «Перекрестка».