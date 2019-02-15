В Сургуте силовики пресекли деятельность экстремистской организации

Следственный комитет по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело по фактам организации деятельности экстремистской организации. Согласно данным силовиков на территории Сургута развернули деятельность «Свидетели Иеговы». С апреля 2017 года данная структура запрещена на территории Российской Федерации.

ЗАНИМАЛИСЬ ВЕРБОВКОЙ

В организации существовала четкая иерархия с распределением функциональных обязанностей и задач для каждого адепта. Распределялись они по значимости, от меньшего к большему. Действовал принцип разделения организации для эффективного управления и координации деятельности на несколько «Собраний», а также на меньшие по численности религиозные группы.

- Данной организацией пропагандировалось преимущество последователей учения Свидетелей Иеговы перед иными лицами, в том числе исповедующим другую религию. Ими же давалась негативная оценка лиц, не являющихся последователями данного религиозного учения, и призыва разрыва с ними родственных и семейных отношений, непризнание органов государственной власти, - пояснили в следственном управлении СКР по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, в городе велась активная пропагандистская работа с населением. Идеологию Свидетелей Иеговы участники организации прививали через беседы с гражданами, участвовали в конспиративных собраниях, проводимых данной организацией, распространяли среди населения запрещенную литературу, а также вербовали новых членов в ряды экстремистской организации.

В рамках расследования дела Следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и Управления МВД России и Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в городе Сургуте были проведены многочисленные обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации.

Силовики изъяли экстремистскую литературу, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия. По подозрению в совершении преступлений задержано несколько наиболее активных членов религиозной организации. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и решен вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления, лиц, причастных к организации деятельности экстремистской организации. Устанавливается точное количество участников местной религиозной организации, допрашиваются свидетели. В начале февраля 2019 года деятельность аналогичной организации также была пресечена в Урае.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Кроме того, сегодня во многих популярных городских пабликах Сургута появилась информация о якобы задержанном террористе, имевшем при себе взрывчатку. Сразу в несколько группах во Вконтакте появилось видео момента задержания предполагаемого преступника, попавшего в объект камеры системы уличного наблюдения в районе улицы Ленина, 59. На видеосъемке видно, как из нескольких стоящих на перекрестке в плотном потоке автомобилей, выбегают люди в форме. Они догоняют идущего по тротуару человека, валят на землю и скручивают его.

По предварительным данным, за некоторое время до задержания, в полицию поступил звонок о найденном в ТЦ «Меркурий», находящимся на улице Проспект Ленина, 66, подозрительном предмете. Однако, пребывшие на место оперативные службы ничего не обнаружили.

Примерно в это же время, через дорогу от магазина началась операция по задержанию предполагаемого преступника, сообщает К-Информ. Спецназовцы задержали человека, который по данным разных источников, имел при себе взрывчатку. Получить официальный комментарий силовых структур на данный момент не удалось.

Видео момента задержания, опубликованное К-Информ в инстаграм, набрало уже более 40 тысяч просмотров и более сотни комментариев. Жители города расходятся в мнениях о произошедшем. Некоторые восприняли увиденное, как учебную операцию по захвату и обезвреживанию террориста, другие похвалили спецназовцев за четко выполненную работу.

КСТАТИ

Вместе с тем, это не первый подобный случай в Сургуте. Около двух лет назад, в августе 2017 года также на проспекте Ленина недалеко от магазина «Северный» произошло происшествие, в результате которого пострадали 8 человек. Неизвестный мужчина бегал по центральной улице с ножом и без разбора наносил удары прохожим.

Тогда следственное управление СКР по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство». Вместе с тем, многие посчитали, что устроенная молодым человеком резня была террористическим актом.