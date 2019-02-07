В Сургуте крупный пожар охватил производственную базу мебельного центра

Серьёзный пожар произошёл в Сургуте сегодня днём, 7 февраля, за торговым центром «Фараон» (Нижневартовское шоссе,4). Огонь охватил производственную базу, которая принадлежит компании «Сурмекс» - фирмы по производству пластиковых окон. Пожару присвоен третий повышенный класс опасности.

Вид из машины. Фото: Алексей Курасов

Горит мебельный центр в Сургуте.

Как сообщили «Комсомольской правде – Югра» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 7 февраля в 13.41 местного времени.

Фото: Комсомольская правда

На месте пожара в настоящее время работают 8 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС. Причины пожара устанавливают органы дознания МЧС России.

Фото: Комсомольская правда

В ведомстве уточнили, что огонь распространился по площади 150 квадратных метров, а не 300, как первоначально сообщали местные СМИ. Однако точные цифры будет известны позднее, так как наблюдается открытое горение вплоть до крыши.

Фото: Комсомольская правда

Фото: Комсомольская правда

О пострадавших пока ничего не сообщается, однако известно о 18-ти эвакуированных из числа персонала. По версии спасателей, есть опасность, что огонь через крышу может перекинуться на крупный мебельный магазин.

Местные СМИ сообщают, что одна из пожарных машин, спеша на пожар, попала в массовое ДТП возле сургутского ЗАГСа. Спецавтомобиль столкнулся с несколькими машинами, на месте работает скорая помощь.