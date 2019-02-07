2019-02-07T07:51:34+03:00
Экономика

Марафон выгодных заправок начался на АЗС «Газпромнефть»

В акции можно принять участие с 6 февраля по 5 апреля 2019 года любое количество раз
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Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»Фото пресс-службы сети АЗС «Газпромнефть»
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Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает автомобилистов принять участие в «Марафоне выгодных заправок». С 6 февраля по 5 апреля 2019 года при заправке любым бензином на АЗС «Газпромнефть» на сумму от 1000 рублей и выше участник программы лояльности «Нам по пути» получает до 1,5 дополнительных бонусов за каждый литр бензина сверх своих базовых начислений по программе. В дальнейшем акционными бонусами можно расплатиться за топливо, товары и услуги на АЗС. Один бонус равен одному рублю.

Акция «Марафон выгодных заправок» действует при покупке бензина на сумму от 1000 рублей и выше. При первой заправке на бонусный счет держателя карты «Нам по пути» перечисляется по 0,5 дополнительных бонуса за каждый литр бензина, при второй –1 бонус за литр, при третьей – 1,5 бонуса за литр. Далее отсчет начинается сначала: за четвертую заправку вы получите 0,5 бонуса, за пятую – 1 бонус и так далее. С 6 февраля по 5 апреля 2019 года в акции можно принять участие любое количество раз.

Бонусы начисляются по предъявлению карты лояльности «Нам по пути» при оплате наличными или банковской картой на АЗС «Газпромнефть». Полученными в рамках акции дополнительными бонусами можно будет воспользоваться до 30 июня 2019 года включительно.

Подробнее об организаторе, правилах акции, ограничениях, АЗС, не участвующих в акции, вы можете узнать на сайте www.gpnbonus.ru, в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», в официальных каналах сети АЗС в мессенджерах или по телефону Единого центра поддержки клиентов: 8 800 700 51 51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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