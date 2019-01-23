В Югорске опровергли сообщения о приёме избирателей через «Вайбер» и «Скайп» депутатом Ивановым

«Уважаемые мои избиратели! Сообщаю вам, что в связи с переездом на постоянное место жительства в другой регион РФ, приёмная депутата Думы города Югорска Александра Иванова переносится с 9 января в Краснодарский край, станица Брюховецкая». Фотографии таких листовок, расклеенных по городу, с начала года активно распространяются в местных пабликах. Разумеется, люди всполошились: «Как депутат собирается вести оттуда приём?», «Почему уехал?», «Можно ли общаться с избирателями по viber и skype?». Между тем, на деле обстоит всё иначе.

Объявления расклеены в лифтах и на улицах. Фото: соцсети

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Югра» начальник управления внутренней политики и общественных связей Алексей Шибанов опроверг появившуюся информацию и отметил, что Иванов сложил полномочия в связи с переездом в другой регион.

- Мы наблюдаем активное распространение по городу и в социальных сетях недостоверной информации относительно депутата Думы города Югорска Александра Петровича Иванова, - рассказал Шибанов. – Официально заявляем, что объявление о том, что депутат осуществляет прием не в городе Югорске, распространяется с целью ввести избирателей в заблуждение и внести сумятицу вокруг деятельности администрации и думы Югорска.

По его словам, заявление о добровольном сложении полномочий Иванов написал ещё 15 января. Заявление будет рассмотрено депутатами на ближайшем заседании югорской Думы, но самого депутата на нём уже не будет.

Фото: администрация Югорска

«Шутникам» же будет не до смеха. Алексей Шибанов подчеркнул, что юридическое управление уже готовит заявление, чтобы привлечь хулиганов к административной ответственности.

- Мы понимаем, что состава преступления здесь нет, но очевидно административное правонарушение – расклейка объявлений в неустановленных местах, что влечёт за собой наказание. Думаю, что в полицию мы его уже сегодня направим, - заявил он.