2019-01-22T17:44:28+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту угона самолёта сообщением «Сургут – Москва»

Мужчина задержан, его личность установлена
Алексей КОСЕНЧУК
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Захватчику самолёта грозит до 12 лет заключенияЗахватчику самолёта грозит до 12 лет заключенияФото: Татьяна Коркина
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Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту угона воздушного судна, сопряжённого с угрозой применения насилия.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, 22 января, пьяный мужчина, пассажир рейса «СургутМосква» авиакомпании «Аэрофлот», угрожая ножом, пытался прорваться в кабину пилота и требовал изменить курс следования самолёта. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в городе Ханты-Мансийске ХМАО-Югры.

Мужчину задержали, его личность установлена – ранее он был судим за порчу имущества жителя Сургута.

На место происшествия следователи направили специально созданную усиленную следственно-оперативную группу во главе с руководителем Уральского следственного управления на транспорте СК России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ.

Мужчине может грозить от семи до двенадцати лет заключения.

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