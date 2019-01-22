Следователи возбудили уголовное дело по факту угона самолёта сообщением «Сургут – Москва»

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту угона воздушного судна, сопряжённого с угрозой применения насилия.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, 22 января, пьяный мужчина, пассажир рейса «Сургут – Москва» авиакомпании «Аэрофлот», угрожая ножом, пытался прорваться в кабину пилота и требовал изменить курс следования самолёта. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в городе Ханты-Мансийске ХМАО-Югры.

Мужчину задержали, его личность установлена – ранее он был судим за порчу имущества жителя Сургута.

На место происшествия следователи направили специально созданную усиленную следственно-оперативную группу во главе с руководителем Уральского следственного управления на транспорте СК России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ.

Мужчине может грозить от семи до двенадцати лет заключения.