Пассажиры захваченного дебоширом рейса «Сургут – Москва» доставят в столицу резервным бортом

Пассажиры рейса SU1515 авиакомпании «Аэрофлот», который совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за захвата самолёта «Сургут – Москва», доставят в столицу резервным бортом авиакомпании. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили в пресс-службе авиакомпании. В столицу Югры борт «Аэрофлота» для вывоза освобождённых пассажиров уже отправлен.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в связи с возросшей за последние годы угрозой международного терроризма все работники «Аэрофлота» проходят детальный инструктаж, чтобы сохранить здоровье и жизни пассажиров при возникновении чрезвычайных ситуаций. Все воздушные суда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит своих пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет.

Служба безопасности авиакомпании и технические службы в настоящий момент приведены в состояние повышенной готовности. Отмечается, что инцидент не повлиял на работу компании, все рейсы выполняются по расписанию.

Злоумышленник, предпринявший акт незаконного вмешательства, задержан. При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В пресс-службе сургутского аэропорта рассказали, что после поступившей информации о захвате самолёта, служба авиационной безопасности тщательно проанализировала данные видеокамер и архивные записи досмотровой техники. - Установлено, что действия сотрудников досмотра службы авиационной безопасности полностью соответствовали требованиям транспортной безопасности. Каких-либо запрещенных к перевозке воздушным транспортом предметов и веществ на борт воздушного судна допущено не было, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас международный аэропорт Сургута работает в штатном режиме. Рейсы на прилет и вылет выполняются согласно расписанию. Напомним, сегодня днём, 22 января, в аэропорту Ханты-Мансийска экстренно приземлился самолёт, пассажир которого хотел угнать его в Афганистан. К счастью, на борту оказался не террорист, а пьяный дебошир.