Пассажирский самолёт сообщением «Сургут – Махачкала» экстренно вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет «Боинг-737» авиакомпании «Победа», выполнявший рейс сообщением «Сургут – Махачкала», вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По предварительным данным, воздушное судно вернулось в гавань из-за срабатывания датчика: передняя стойка шасси была не убрана.

В Сургут направили резервный борт, чтобы поскорее отправить клиентов в Махачкалу. В настоящее время на онлайн-табло сургутского аэропорта до сих пор указан статус «Задержка до 09:00 13.01.2019». Вылет планировался на 8 часов утра по московскому времени, но пассажиры по-прежнему находятся в аэропорту.

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Точное количество пассажиров лайнера пока не известно, однако в результате происшествия никто не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.